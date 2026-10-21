Разработкой месторождения брусита с запасами около 40 млн тонн займется новый резидент ТОР «Амуро-Хинганская» в ЕАО

Компания «Дальневосточная Бруситовая Компания» (ООО «ДВБК») стала новым резидентом территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области. Проект резидента предусматривает разработку Савкинского месторождения брусита и организацию его добычи. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), объём вложений составит 2,2 млрд рублей, а реализация проекта обеспечит создание 188 рабочих мест.

Запуск предприятия запланирован на 2031 год, выход на проектную мощность состоится в 2033 году. Производительность предприятия по добыче сырого брусита составит 500 тыс. тонн в год.

«Брусит – ценное минеральное сырьё с максимально возможной в естественном состоянии концентрацией магния, что обусловливает его применение в производстве антипиренов, магнезиальных удобрений, целлюлозы, а также в металлургии и химической, пищевой промышленности. Устойчивый спрос на магнийсодержащую продукцию в этих отраслях формирует отраслевые рынки сбыта как в РФ, так и за рубежом. Запасы месторождения оцениваются в 36,5 млн тонн. В рамках проекта планируется приобретение машин, оборудования и строительство разветвлённой инфраструктуры, причального сооружения и перегрузочной площадки, ремонт и строительство автомобильных дорог, очистных сооружений, инженерных сетей, административно‑бытовых комплексов, общежития, столовой и других объектов. Производственная цепочка будет включать открытую добычу, дробление и обогащение руды с последующей отправкой готовой продукции как на внутренний рынок России, так и на экспорт. Подписание соглашения открывает новый этап в освоении минерально-сырьевого потенциала Дальнего Востока. С поддержкой КРДВ мы сможем реализовать проект в намеченные сроки с оптимальными инвестиционными параметрами», – сообщили представители ООО «ДВБК».

«Минвостокразвития России, КРДВ и региональные власти обеспечили расширение границ преференциальной территории, чтобы проект, направленный на ускоренное экономическое развитие Еврейской автономной области и улучшение качества жизни людей был реализован с поддержкой государства, – прокомментировал директор КРДВ Хабаровск Алексей Разин. – Успешно реализовать проект и обеспечить конкурентоспособность продукции поможет набор льгот и преференций режима ТОР – нулевые налоги на прибыль и имущество в первые пять лет, возможность получения земли в аренду без торгов, процедура свободной таможенной зоны, продвижение продукции и услуг, правовая защита и другие инструменты».

Руководитель КРДВ Хабаровск отметил, что реализация нового проекта для ЕАО – это развитие промышленности и современной инфраструктуры в регионе.

На ТОР «Амуро-Хинганская» по соглашениям с КРДВ проекты реализуют 15 резидентов. Фактически резиденты вложили в экономику региона более 10 млрд руб., создали около 600 рабочих мест.