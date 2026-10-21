Россия и Китай продолжат совместные проекты в энергетике

Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической отраслях. Соответствующие договорённости закреплены в совместном коммюнике по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

Стороны планируют расширять деловые связи между российскими и китайскими компаниями, повышать связанность энергетических систем и обеспечивать надёжную и безопасную эксплуатацию трансграничных энергетических коммуникаций.

Отдельное внимание будет уделено перспективным технологическим направлениям. В их числе — возобновляемая энергетика, низкоэмиссионные и водородные технологии, системы накопления энергии, а также решения для улавливания, использования и хранения углерода.

Россия и Китай также продолжат строительство энергоблоков № 7 и № 8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу». Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла, а также рассмотреть возможность совместного сооружения новых атомных электростанций.

В коммюнике отмечена необходимость формирования сбалансированного и диверсифицированного энергобаланса. Он должен предусматривать использование ископаемого топлива, возобновляемых источников энергии, а также гидро-, атомной и водородной энергетики.

Кроме того, стороны поддержали проведение в 2027 году IX Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. По итогам встречи также подписан протокол 23-го заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.