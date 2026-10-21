Россия и Китай расширят сотрудничество в энергетике и промышленности

Председатель Правительства России Михаил Мишустин и Премьер Государственного совета КНР Ли Цян провели в Санкт-Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств двух стран. Переговоры состоялись в рамках визита главы китайского правительства в Россию и были посвящены развитию торговли, инвестиционной кооперации, энергетики, промышленности и транспортной инфраструктуры.

Китай остаётся одним из ключевых внешнеэкономических партнёров России. Расчёты между странами преимущественно осуществляются в рублях и юанях, а портфель профильной межправительственной комиссии включает более 90 проектов — от металлургии до сельского хозяйства. Дополнительные возможности для инвесторов должно создать обновлённое соглашение о поощрении и защите капиталовложений.

«Наша общая работа нацелена на то, чтобы максимально раскрыть созидательный потенциал российско-китайского сотрудничества. Создать новые возможности для роста торговли и инвестиций, продвижения крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, в сфере высоких технологий и цифровой экономики», — отметил Михаил Мишустин.

Одним из основных направлений взаимодействия остаётся энергетика. Стороны отметили стабильную работу газопровода «Сила Сибири», строительство дальневосточного маршрута и проработку проекта «Сила Байкала». Продолжается сотрудничество в атомной энергетике, включая строительство энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

Россия и Китай также намерены развивать трансграничную инфраструктуру, модернизировать пункты пропуска, внедрять цифровые технологии в железнодорожные перевозки и формировать новые транспортные коридоры. Перспективными направлениями названы авиация, космонавтика, логистика, сельское хозяйство и научно-технологическое сотрудничество.

«За первые месяцы текущего года товарооборот уже превысил 180 млрд долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом составляет 28,4%», — сообщил Ли Цян.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение переводить достигнутые на высшем уровне договорённости в конкретные инвестиционные и инфраструктурные проекты.