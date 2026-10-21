Клиенты HABSANS смогут получить дополнительные номера для участия в розыгрыше ко Дню работника кабельной промышленности

Компания HABSANS объявила о проведении розыгрыша среди подписчиков и клиентов. Участие принимается до 18:00 по московскому времени 25 октября 2026 года.

Главный победитель сможет выбрать один из двух призов: депозитный сертификат номиналом 1000 юаней, который можно использовать при следующей покупке HABSANS, или именную спецодежду, изготовленную по индивидуальному заказу. Ещё два участника получат фирменные комплекты, включающие футболку HABSANS в новом дизайне и термокружку.

Для участия необходимо подписаться как минимум на одну социальную сеть компании и оставить комментарий под публикацией о розыгрыше. После этого организаторы присвоят участнику номер.

Дополнительные номера начисляются клиентам за заказы HABSANS, оформленные в течение 2026 года: один номер за каждые 100 тыс. рублей. По итогам розыгрыша будут определены три победителя.