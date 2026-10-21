Создана технология 3D-печати алюминием без плавления

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) первыми в России разработали технологию аддитивного производства деталей из алюминиевого сплава в твердом состоянии (без плавления). Разработка позволит быстро ремонтировать и производить детали для авиакосмической отрасли, судостроения и машиностроения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Технологией аддитивного производства деталей из алюминиевых сплавов в твердом состоянии обладают лишь две страны - США и Китай. Теперь благодаря ученым Петербургского Политеха эта передовая технология есть и в нашей стране. <...> В итоге Россия обрела собственную, полностью независимую технологию для критически важных отраслей промышленности", - отметил главный конструктор ключевого научно-технологического направления СПбПУ "Материалы, технологии, производство", директор ИММиТ Анатолий Попович.

Он добавил, что ранее специалисты вуза запатентовали специальный инструмент для послойного нанесения металла.

Традиционные методы предполагают раскрой листового материала и трудоемкую сборку. Кроме того, соединить элементы из алюминия с помощью плавления невозможно без снижения прочностных характеристик.

"При переходе металла в жидкую фазу, а потом обратно, возможно возникновение пор, горячих трещин, неминуемо появляются остаточные напряжения", - пояснил руководитель проекта, заведующий лабораторией легких материалов и конструкций ИММиТ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Олег Панченко.

Вместо лазера или электронного луча специалисты СПбПУ использовали специальный инструмент, создающий трение с заготовкой. Выделяемое тепло разогревает материал до пластичного состояния, не доводя до температуры плавления. Далее материал послойно переносится на заготовку. В результате формируется мелкозернистая структура, которая превосходит по прочности литые или кованые аналоги. Скорость такого производства в 1,5 раза превышает технологию WAAM.

В дальнейших планах ученых - разработка технологий сварки и ремонта деталей из меди, никеля и других металлов. Работы ведутся при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030".