В Санкт-Петербурге обновят онкологический корпус МИБС

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий и выдала положительное заключение на реконструкцию онкологического корпуса Лечебно-диагностического центра международного института биологических систем имени Сергея Березина. В учреждении разместят отделение радионуклидной диагностики и терапии.

В онкологическом корпусе планируется в пределах второго этажа разместить отделение радионуклидной диагностики и терапии. Так, два аппарата КТ заменят на аналогичные по нагрузкам ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ, что требует обеспечения более высоких стандартов безопасности.

«Проектом предусматривается разделение потоков персонала, амбулаторных пациентов радионуклидной диагностики, пациентов радионуклидной терапии, пациентов и посетителей, приходящих на консультацию к врачу, радионуклидных источников, радиоактивных отходов. Помещения отделения радионуклидной диагностики и терапии разделят на зону контролируемого доступа и зону свободного доступа. На границе этих зон оборудуют санитарные пропускники, а также санитарный пропускник для пациентов подразделения радионуклидной терапии. Дополнительно на входе в контролируемую зону предусмотрены тамбуры и шлюзы с подпором воздуха», – сообщила представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Марина Куртикова.

Существующее здание – двенадцатиэтажное с двумя подземными уровнями, сложной многоугольной формы в плане. Его общая площадь – более 27 тысяч кв. м.

Пропускная способность амбулаторно-поликлинического подразделения в сутки составляет 160 человек, а максимальное количество персонала не превышает 237 человек.

Заказчик – ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем имени Сергея Березина»

Генеральный проектировщик – ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем имени Сергея Березина»