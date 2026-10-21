В Тверской области отремонтировали 39 высоковольтных подстанций для стабильного прохождения осенне-зимнего периода

3 часа назад
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Источник:
Россети Центр
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С начала года специалисты филиала «Россети Центр» - «Тверьэнерго» выполнили ремонт оборудования на 39 подстанциях напряжением 35-110 кВ. Энергетики отремонтировали 134 высоковольтных выключателя, 284 разъединителя, 382 силовых трансформатора, а также заменили 289 опорных изоляторов 35-110 кВ.

Так, на одной из подстанций 35 кВ заменили устройство регулирования напряжения под нагрузкой на силовом трансформаторе. На другом энергообъекте того же класса напряжения обновили коммутационное оборудование: вместо масляного выключателя установили более долговечный и износостойкий вакуумный. Эти питающие центры обеспечивают электроснабжение 25 населенных пунктов Конаковского округа Тверской области, где проживает более трех тысяч человек.

Завершается модернизация подстанции 110 кВ в областном центре. Специалисты «Тверьэнерго» осуществляют замену двух дугогасительных реакторов 10 кВ и монтаж устройств защиты от однофазных замыканий. Данный энергообъект снабжает электроэнергией порядка 50 тыс. жителей, а также три больницы, пять школ, 13 детских садов и три котельные.

Выполненные мероприятия повысят надежность электроснабжения потребителей Тверской области предстоящей зимой.

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