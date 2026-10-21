«Башкирэнерго» обеспечит надежное электроснабжение межвузовского кампуса в Уфе

ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» ведет строительство электросетевой инфраструктуры для межвузовского студенческого кампуса в Уфе. На текущий момент завершены работы по прокладке двух кабельных линий электропередачи 6 кВ от распределительного пункта РП-49 до трансформаторной подстанции ТП-1. Это обеспечит надежную связь нового объекта с городской энергосистемой.

Также завершен монтаж корпусов распределительного пункта (РП) и трансформаторной подстанции (ТП). Внутри ТП специалисты установили основное силовое оборудование — четыре силовых трансформатора мощностью по 1600 кВА каждый. Данная конфигурация позволит обеспечить необходимый запас мощности для будущих учебных корпусов и лабораторий кампуса.

Параллельно с этим ведется прокладка кабельных линий методом горизонтально направленного бурения, идущих от подстанции, на которой также проведен большой объем работ в рамках проекта. На подстанции смонтированы две секции шин 6 кВ, два комплекта токоограничивающих реакторов 6 кВ, оборудование определения места поврежденного фидера. Кроме того, расширена система оперативного постоянного тока (установлен дополнительный шкаф распределения опертока) и проведены работы по телемеханизации смонтированного оборудования.

Строительство межвузовского кампуса идет в соответствии с графиком, а уфимские электросетевики вместе с подрядными организациями вышли на финишную прямую по созданию внутренней энергетической инфраструктуры масштабного объекта. Новое электросетевое оборудование ООО «Башкирэнерго» позволит обеспечить образовательный кластер мирового значения мощностью в более 6 тыс. кВт.