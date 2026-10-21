«Газпром нефть» испытала первый в России электрический флот ГРП

«Газпром нефть» успешно испытала на Южно-Приобском месторождении в ХМАО-Югре первый в России флот гидроразрыва пласта (ГРП) с электрическими насосами высокого давления. Комплекс выполнил 28 операций со снижением затрат и углеродного следа по сравнению с дизельным оборудованием.

ГРП повышает добычу на зрелых месторождениях и помогает разрабатывать трудноизвлекаемые запасы. Для этого в пласт под давлением закачивают жидкость, которая создает трещины и обеспечивает приток нефти к скважине.

Электрический флот работает от внешней сети или энергоцентров, в том числе использующих попутный нефтяной газ. Электропривод позволяет плавно регулировать работу насосов без сложных коробок передач, сокращает шум и исключает затраты на доставку и хранение дизельного топлива.

«Использование электроэнергии вместо дизельного топлива при ГРП позволяет нам не только сокращать издержки, но и эффективно вовлекать попутный нефтяной газ на собственных энергокомплексах. Это синергия газовой и электрической инфраструктуры, которая делает разработку трудноизвлекаемых запасов более рентабельной и экологичной». Илья Баранов, заместитель начальника департамента по газу и энергетике «Газпром нефти»

«Гидроразрыв пласта – один из главных методов увеличения нефтеотдачи, без которого невозможна разработка большинства «трудных» и зрелых месторождений. На активах «Газпромнефть-Хантоса» выполняется свыше 2 тысяч операций в год. Электрификация флота сокращает затраты и повышает рентабельность проектов, что напрямую влияет на возможность вовлечения в разработку дополнительных запасов нефти». Дмитрий Колупаев, генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса»

В 2026 году на Южно-Приобском месторождении «Газпром нефти» был запущен первый серийно произведенный российский флот ГРП. Современное оборудование адаптировано к климатическим и геологическим условиям Сибири, работает со скважинами сложной конструкции и выполняет все виды многостадийного гидроразрыва пласта. В 2027 году на месторождение компании в ХМАО-Югре будет поставлен второй серийный отечественный флот ГРП. Проект реализуется в рамках программы Правительства РФ по импортозамещению, в которой «Газпром нефть» выступает отраслевым партнером и заказчиком.