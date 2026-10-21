«Росатом и Правительство Москвы начали пилотное тестирование мобильной зарядной станции-робота для электромобилей

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно‑транспортной инфраструктуры Москвы приступили к тестовой эксплуатации роботизированной мобильной электрозарядной станции в городской среде. Пилотный проект реализуется в Тверском районе Москвы на парковке № 9080 по адресу: Триумфальная площадь, 1 (недалеко от метро Маяковская).

Ключевое преимущество новой технологии — мобильность: зарядная станция самостоятельно прибывает к месту стоянки электромобиля, а не требует перемещения транспортного средства к стационарному терминалу. Это позволяет существенно повысить доступность зарядной инфраструктуры и гибко реагировать на спрос в различных локациях — от придомовых парковок до территорий бизнес‑центров и торговых комплексов.

В пилотном проекте задействована мобильная станция с накопителем энергии емкостью 74,6 кВт*ч. Оборудование обеспечивает быструю зарядку постоянным током с пиковой мощностью до 60 кВт. Заряд аккумуляторной батареи электромобиля средней емкости в диапазоне от 10% до 90% занимает порядка 30 минут. После завершения сессии станция автоматически направляется либо к следующему клиенту (при остаточном запасе энергии не менее 20 кВт·ч), либо на модуль подзарядки через разъем Type 2 мощностью до 22 кВт.

На первом этапе станцией управляет сервисный инженером с помощью пульта. Затем планируется внедрение системы беспилотного управления и зарядного устройства пантографного типа мощностью до 30 кВт. Владелец электромобиля сможет вызвать станцию через клиентское приложение «Метро Москвы». Навигация будет обеспечиваться за счет цифровой карты территории, компьютерного зрения, стереокамеры, лидара и инерциальной системы. Особенность решения - отказ от привязки к системе GPS – вместо этого используется собственная разработка «Росатома», агрегирующая сигналы нескольких операторов для обеспечения устойчивой и непрерывной связи даже в условиях плотной городской застройки. Программное обеспечение комплекса реализует полный цикл управления: от навигации и выполнения зарядной сессии до учета электроэнергии, мониторинга технического состояния станции и модуля подзарядки. Оплата услуги производится через мобильное приложение партнера.

«“Росатом” комплексно развивает ключевые элементы отрасли электромобильности: зарядную инфраструктуру, накопители энергии и сервисы для электротранспорта. Следующий этап — не просто увеличение количества ЭЗС, а повышение гибкости и доступности зарядной инфраструктуры. Появление на московских паркингах роботов‑заправщиков — это еще один шаг в развитии отечественных технологий беспилотности и роботизации», — отметил Александр Бухвалов, директор бизнес‑направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома»).

Тестовая эксплуатация мобильной ЭЗС в реальных городских условиях продлится до конца года. После этого в 2027 году планируется финальная доработка, сертификация и организация серийного производства оборудования. Цель проекта — достижение полной автономности решения и масштабирование технологии для широкого внедрения в инфраструктуре российских городов.

«Развитие зарядной инфраструктуры — одна из приоритетных задач для Москвы. Количество одиночных зарядных станций превысило 10,7 тыс. Ведется строительство зарядных комплексов. Следующий этап развития — применение роботизированных и беспилотных технологий, способных изменить привычный подход к зарядке электротранспорта. Совместно с «Росатомом» мы приступили к тестированию мобильной зарядной станции. Такой робот сможет стать дополнительным элементом городской инфраструктуры, обеспечивая большую гибкость в организации процесса зарядки и потенциально позволяя доставлять ЭЗС непосредственно к электромобилю. Это особенно актуально в условиях плотной городской застройки и растущего спроса на электротранспорт, — отметил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно‑транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Электромобильность - новое перспективное бизнес-направление «Росатома». Координацией развития этого бизнеса выступает АО «ТВЭЛ» - управляющая компания Топливного дивизиона госкорпорации. Опираясь на научный, технологический и производственный потенциал предприятий атомной промышленности, «Росатом» ставит своей целью внести максимальный вклад в решение задачи национального масштаба - формирование в России успешного массового производства электротранспорта, а также необходимой инфраструктуры и регуляторной среды. Предприятия «Росатома» потенциально способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из РЗМ, микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Объединение усилий Электроэнергетического дивизиона, а также дивизиона «АСУ ТП и электротехника» позволит создавать сеть электрозарядных станций на оборудовании российского производства. На сегодняшний день общее количество станций достигло 293 ЭЗС, расположенных в 16 регионах России. 260 из них принадлежат ООО «РСЗС», еще 30 - АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома»).

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru