«Россети Северный Кавказ» обеспечат электроэнергией новую зону отдыха в Центральном парке столицы Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершили строительство электросетевой инфраструктуры для технологического присоединения новой зоны отдыха с фонтаном-водопадом во Владикавказе.

Масштабные работы по созданию досугового комплекса стартовали весной этого года. Локация станет популярным местом притяжения для горожан и гостей республики: проект предусматривает прогулочные дорожки с видом на реку Терек, каскадный водопад и плавучий пешеходный фонтан, соединенный со смотровой площадкой.

Новое пространство полностью реализуется за счет внебюджетных средств совместно со Сбером, а разработкой концепции занималось международное архитектурное бюро.

Чтобы обеспечить зону отдыха надежным электроснабжением, энергетики установили новую блочную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 630 кВА и проложили две кабельные линии электропередачи 6 кВ общей протяженностью 520 метров.

Специалисты энергокомпании уже успешно выполнили все пусконаладочные работы. После подтверждения готовности со стороны заявителя общий объем выданной мощности составит 550 кВт.

Фонтан-водопад будет обеспечен электроэнергией по второй категории надежности: в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

Участвуя в реализации значимых инфраструктурных проектов, «Россети Северный Кавказ» вносят весомый вклад в благоустройство общественных пространств и развитие туристической привлекательности региона.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе – личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.