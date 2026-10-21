«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 5,8 тысячи объектов в центральных районах Кубани

С начала года филиал «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» подключил к сетям компании 5,8 тысячи потребителей Краснодара и прилегающих к нему пяти районов Краснодарского края и Республики Адыгея. Общий объем выданной мощности составил 240 МВт.

В числе подключенных к электросетевой инфраструктуре объектов – организации социального значения, сельскохозяйственной отрасли, промышленные предприятия и жилые микрорайоны. Для технологического присоединения энергетики построили новые воздушные линии электропередачи, трансформаторные пункты, реконструировали действующие энергообъекты распределительного электросетевого комплекса.

Среди наиболее значимых потребителей, присоединённых к электросетям – Динская центральная районная больница, учреждения образования и культурно-досуговые центры в Северском районе Краснодарского края, а также в Тахтамукайском и Теучежском районах Республики Адыгея.

Специалисты Краснодарских электрических сетей приняли с начала 2026 года более шести тысяч заявок на увеличение существующей мощности и подключение новых абонентов.

Напоминаем, что заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал-ТП.РФ, на котором возможно отслеживать ход ее рассмотрения. Телефон горячей линии для потребителей по вопросам электроснабжения и оказания дополнительных электросетевых услуг – 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 (для набора с мобильных устройств, круглосуточно, бесплатно).