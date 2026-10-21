«Россети Юг» отремонтировали 16 подстанций в Октябрьском районе Калмыкии

С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» отремонтировали в Октябрьском районе Калмыкии 16 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Энергетики привели в нормативное состояние силовые трансформаторы и вспомогательное оборудование: рубильники, выключатели, опорные изоляторы, предохранители, вентильные разрядники, системы диспетчерского и технологического управления. В ходе ремонтных работ использовались современные материалы и оборудование отечественного производства.

Специалисты «Калмэнерго» также отремонтировали более 1,6 км воздушных линий электропередачи 10/0,4 кВ, заменили 32 опоры и 120 поврежденных изоляторов.

Выполненный ремонт повысит надежность электроснабжения более шести тысяч жителей районного центра: поселка Большой Царын, административных центров сельских муниципальных образований – поселков Цаган-Нур, Восход, Иджил, Хошеуты, социально значимых объектов, а также удаленных животноводческих точек.