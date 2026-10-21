«Россети Юг» построили и реконструировали свыше 100 энергообъектов на востоке Кубани

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» с начала года построили и реконструировали свыше 100 энергообъектов в населенных пунктах Гулькевичского, Кавказского, Новокубанского, Отрадненского и Успенского районов Краснодарского края.

В рамках инвестиционной программы энергетики ввели в эксплуатацию 31 км новых линий электропередачи 0,4-10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода. Такой провод устойчив к механическим повреждениям, неблагоприятным погодным условиям, в том числе ветровым нагрузкам и гололеду, что особенно важно для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период.

В восточных районах Кубани специалисты также установили 34 новые трансформаторные подстанции классом напряжения 10/0,4 кВ. Суммарный объем введенной трансформаторной мощности составил 2,2 МВА. Так, в поселке М.Горького в Кавказском районе установили новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, которая обеспечивает электроэнергией местную школу. Модернизация с использованием отечественного оборудования повысила качество электроснабжения социального объекта.