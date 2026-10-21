«ССТэнергомонтаж» на совещании главных энергетиков: как сократить расходы на электрообогрев

С 13 по 16 октября 2026 года «ССТэнергомонтаж» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии»), крупнейшая российская инжиниринговая компания в сфере систем электрообогрева (СЭО), приняла участие в ежегодном совещании главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

В рамках деловой программы начальник отдела технической поддержки цифровых продаж Борис Сычев выступил с докладом «Повышение энергоэффективности систем электрообогрева». Спикер представил три уровня повышения эффективности систем электрообогрева — от свойств нагревательного кабеля до цифрового управления и мониторинга.

От управления по воздуху к управлению по трубе

Борис Сычев наглядно продемонстрировал, как установка современной системы управления или переход от менее оптимальной концепции управления по температуре окружающего воздуха в пользу контроля температуры непосредственно на трубопроводе меняет экономику объекта.

На примере реального расчета для объекта нефтегазовой сферы спикер показал разницу:

Исходная система (без управления): оценочная стоимость затрачиваемой электроэнергии за сезон - 74 млн руб. В сезон обогрев включен постоянно, при этом невозможно отследить неисправности нагревательных кабелей.

Модернизированная система (управление по температуре трубы, контроль температуры и управление осуществляется с помощью электронных термостатов): Затраты на электроэнергию – не более 26 млн руб, при этом не требуется существенных изменений в силовой сети и существующих распределительных щитах. Электрообогрев включен только когда он нужен - термостаты ConTrace UFB управляют обогревом по сигналам подключенных к ним датчиков температуры трубы, исключая перегрев продукта и пиковые нагрузки на сеть.

Такой подход позволяет снизить операционные расходы (OPEX) предприятия на электричество для систем обогрева как минимум на 75-80%, если управление отсутствовало, и на 50–60%, если ранее управление было организовано по температуре окружающего воздуха. Кроме того, обеспечивается предиктивный контроль состояния нагревательных кабелей за счет измерения токов утечки и рабочих токов. Информация о состоянии нагревательных кабелей выводится на панель оператора шкафа автоматики, входящего в состав предлагаемой системы, или на АРМ оператора.

Представленные решения базируются на 100% локализованном производстве в РФ и полном цикле услуг — от аудита существующих систем (в том числе зарубежных) до пусконаладки и сервиса.

Цифровизация как ускоритель проектов

Вторая часть выступления была посвящена тому, как цифровые инструменты компании сокращают сроки реализации сложных проектов. Спикер представил флагманские системы, которые уже доступны российским инженерам:

TraceXPro™ — автоматизированный расчет СЭО на этапе пресейла. Более 90% автоматизации и сокращение трудозатрат в 11 раз.

TraceCAD™ — проектирование систем обогрева. 93% автоматизация процесса и снижение количества ошибок на 96%.

TraceCAD.CabinetDesigner™ — генерация проекта шкафа управления, документации и чертежей. Ускорение проектирования шкафов в 6 раз и сокращение затрат на 77%.

«ССТэнергомонтаж» благодарит организаторов и участников за продуктивный диалог. Подробнее с цифровыми продуктами и оборудованием можно ознакомиться на сайте компании.