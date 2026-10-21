«Сетевая компания» реализуют масштабную программу реконструкции электросетей в СНТ Татарстана

АО «Сетевая компания» получило право на реализацию масштабной программы по реконструкции и консолидации электрических сетей в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Проект, инициированный Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, открывает новые возможности для обеспечения надежного электроснабжения тысяч садоводов.

По итогам 2026 года программой модернизации будет охвачено 13 СНТ, расположенных в 7 муниципальных районах республики. Это значительный шаг вперед по сравнению с прошлым годом, когда в программе участвовало всего 6 товариществ в 5 районах. В список участников 2026 года вошли: по одному СНТ в Азнакаевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском и Пестречинском районах, два - в Тукаевском, три - в Высокогорском и четыре - в Казани.

В настоящее время работы ведутся во всех 13 СНТ. Одними из первых результаты работы ощутили в Казанском СНТ «Сад № 15» КАПО имени Горбунова. Здесь выполнен большой объем работ: построена воздушная линия 10 кВ общей протяженностью более 1250 метров, установлена новая комплектная трансформаторная подстанция. Продолжается строительство воздушной линии 0,4 кВ, протяженность которой составит более 3500 метров.

Основная задача программы — решение острой проблемы предельного износа электросетей СНТ. Инициатива о проведении реконструкции всегда исходит от самих жителей: они проводят общее собрание на котором принимается решение о передаче сетей, подают заявку в исполнительный комитет на участие в программе, а далее комиссия принимает решение о включении товарищества в программу.

«Осторожность садоводов, которую все замечали на старте проекта, сменяется уверенностью и вовлеченностью в процесс всех владельцев участков. Раньше мы, обслуживающая организация, часто выезжали по жалобам в СНТ, потому что изношенность сетей давали о себе знать. После проведенной реконструкции картина кардинально меняется: количество выездов сокращается практически до нуля. Садоводы довольны, ведь многие живут здесь круглогодично», — отмечает заместитель главного инженера по распределительным сетям КЭС Марат Разов.

О том, как изменилась жизнь в уже обновленных товариществах, лучше всего говорят сами садоводы. По словам председателя СНТ Аделя Хамитова, старые сети были построены без учета современных нагрузок бытовых приборов, питались от завода с 2007 года, были сильно изношены и их сроки эксплуатации давно вышли.

У СНТ, подавляющее большинство членов которого составляют пенсионеры, отсутствовала возможность провести самостоятельную замену сетей. После голосования за решение провести реконструкцию и войти в проект все садоводы были переведены на прямые договоры эдлектроснабжения. «Народ единодушно проголосовал, ситуация с сетями была на тот момент плачевной: напряжение в сети падало до 50–100 вольт. Потери были колоссальные и все знали, что СНТ оплачивало из членских взносов по полмиллиона рублей в год просто в никуда. А теперь эти средства могут пойти и на обустройство дорог на аллеях, и на другие общие нужды», — подчеркивает Адель Хамитов.

Члены СНТ выражают большую благодарность инициировавшим проект республиканским властям, АО „Сетевая компания“. Особая признательность исполнителям на местах – работникам Северного РЭС Казанских электрических сетей и подрядной организации ООО „Контакт-Энерго“.

По итогам работ члены садовых товариществ смогут оценить целый ряд существенных улучшений. Среди них — повышение надежности и качества электроснабжения, существенное снижение риска аварийных отключений, улучшение параметров напряжения в сети. Это не только благоприятно скажется на работе современной техники, но и создаст прочную основу для комфортного и бесперебойного использования электроэнергии в каждом доме.

Общий объем инвестиций в проект на 2026 год составит 300 миллионов рублей (для сравнения, в 2025 году было выделено 100 миллионов рублей). В рамках выделенного финансирования АО «Сетевая компания» планирует провести колоссальный объем работ: установку 7 комплектных трансформаторных подстанций (в 2025 году установлено 6), реконструкцию более 5500 метров ЛЭП напряжением 6/10 кВ (в 2025 году реконструировано 2010 метров), модернизацию более 62000 метров ЛЭП напряжением 0,4 кВ (в 2025 году реконструировано 21490 метров).