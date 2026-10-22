Энергетики повысили надежность электроснабжения более двух тысяч жителей городского округа Серпухов

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили комплекс технических мероприятий по модернизации энергообъектов в пяти населенных пунктах городского округа Серпухов.

Основная часть работ касалась замены силовых агрегатов на более мощные для исключения перегрузки распределительной сети в осенне-зимний период. В деревнях Рыжиково и Бутурлино мощность трансформаторов увеличена со 100 до 160 кВА, в деревнях Гавшино и Акулово — со 160 до 250 кВА.

Регулярное обновление и увеличение мощности силового оборудования в распределительных сетях округа позволяет компании «Россети Московский регион» подключать новых потребителей к энергетической инфраструктуре и обеспечивать их надежное электроснабжение.

Кроме того, в деревне Левашово энергетики установили на линии электропередачи новый линейный разъединитель. Данное оборудование позволит эффективнее управлять участками электросети и оперативно устранять возможные технологические нарушения без отключения абонентов. Все использованное оборудование — отечественного производства.

Проведенные работы позволили улучшить качество и надежность электроснабжения, а также подготовить инфраструктуру к сезонным пиковым нагрузкам.

Энергетики напоминают, что для исключения перегрузок, способных привести к повреждению электрооборудования и, как следствие, перебоям в электроснабжении, необходимо придерживаться объема потребляемой мощности, установленной договором на технологическое присоединение к сетям.