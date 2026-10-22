На капитальный ремонт хирургического корпуса в Коломне выделят около 2,5 млрд рублей

В Коломне капитально отремонтируют хирургический корпус городской больницы. На эти цели из бюджета Московской области выделили 2,5 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заказчик объявил конкурс на выбор подрядной организации. Заявки принимаются до 9 ноября 2026 года. Победитель проведет инженерные изыскания, разработает проектную документацию и выполнит ремонт.

Работы включают полную замену инженерных сетей, обновление фасадов и перепланировку внутренних пространств для оптимизации логистики пациентов и персонала. Обновление корпуса позволит внедрить современное диагностическое оборудование, которое требует специфических условий эксплуатации, а также создать комфортные зоны ожидания для родственников.

Проект создаст более удобные условия для пациентов и медицинского персонала.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.