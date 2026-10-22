На стройплощадку Смоленской АЭС-2 поставлены первые модули трансформаторной подстанции

Инвестиционный проект «Росатома» по сооружению двух энергоблоков ВВЭР-оптим переходит на этап создания электросетевой инфраструктуры.



В Десногорске, городе присутствия Смоленской АЭС (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), состоялся оперативный штаб по строительству новых генерирующих мощностей.



В работе штаба под председательством директора САЭС Ивана Сидорова приняли участие представители концерна «Росэнергоатом», генерального подрядчика Концерна «ТИТАН-2» и 10 субподрядных организаций, генерального проектировщика «Атомэнергопроект» (Инжиниринговый дивизион «Росатома»).



Одной из ключевых тем повестки стал старт поставок конструкций блочно-модульного здания (БМЗ) трансформаторной подстанции 110/10 кВ, которая обеспечит надежное энергоснабжение всей строительно-монтажной базы.

«Ожидается первая поставка блочно-модульного здания, которая будет собрана из 16 частей, первые партии конструкций уже прибыли на базу генподрядчика, организован входной контроль. Параллельно заводы-изготовители приступили к комплектации и отгрузке силового и вспомогательного оборудования. Подстанция станет «сердцем» энергосистемы строительно-монтажной базы, от нее запитаются 7 распределительных КТП меньшей мощности, которые дадут штатное электричество на все создаваемые объекты. Это позволит полностью перевести СМБ с временной дизельной генерации на постоянную схему», - отметил руководитель проекта по электро-монтажным работам дирекции по строительству Смоленской АЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Кирилл Гриценко.

Важность масштабного энергостроительства отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, подчеркнув, что сооружение двух современных энергоблоков ВВЭР-оптим САЭС-2 является гарантом долгосрочной экономической стабильности в регионе.

«Правительство области оказывает проекту всестороннее содействие, поскольку надежная энергетика - это фундамент для привлечения инвесторов, создания рабочих мест и развития социальной инфраструктуры», - подчеркнул он.

Вместе с развитием электроснабжения на строительно-монтажной базе возводятся здания арматурного цеха, здания заказчика и генподрядчика, столовой, прокладываются дороги и инженерные сети, устраиваются фундаменты бетонорастворного хозяйства и других объектов.



В рамках контрактации оборудования на 2026-2027 годы в работу запущено 38 лотов на поставку 5 332 единиц оборудования СМБ и подготовительного периода. В их числе - башенные краны, насосные станции, грузоподъемное и станочное оборудование, системы отопления, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, водоснабжения и водоотведения. Особый акцент сделан на оборудовании длительного цикла изготовления для основного периода строительства.



Разрешительная документация находится в высокой степени готовности. В сентябре положительное заключение государственной экологической экспертизы получили материалы обоснования лицензий, в октябре материалы по санитарно-защитной зоне согласовало Федеральное медико-биологическое агентство России. До 15 декабря ожидается заключение Главгосэкспертизы.



Приоритетное внимание на оперативном штабе традиционно уделили охране труда, пожарной и экологической безопасности. В ближайшее время численность персонала на стройплощадке начнет расти, вместе с тем повышается значимость личного контроля выполнения работ со стороны руководства.

«Каждый оперативный штаб мы начинаем с рассмотрения вопросов безопасности. Требовательность к соблюдению правил охраны труда должна быть у каждого руководителя. Наша цель - нулевая терпимость к нарушениям. На площадке действует четкая система: после всех инструктажей перед сменой представители заказчика и генерального подрядчика проводит обходы объектов, при возникновении малейшей рисков работы останавливаются без колебаний. Безопасность людей и объектов - наш безусловный приоритет», - подчеркнул директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

Напомним, что Смоленская АЭС-2 в составе 2-х энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР-оптим включена в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденную Правительством РФ. Сооружение замещающих мощностей суммарной установленной мощностью 2 400 МВт призвано обеспечить поэтапную замену действующим энергоблокам по мере окончания сроков их эксплуатации.



Как неоднократно подчеркивал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, возведение современных генерирующих мощностей является важным шагом в выполнении национальной задачи по увеличению доли атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25% к 2045 году. По его словам, строгое следование графику строительства в сочетании с наивысшими стандартами безопасности гарантирует своевременный ввод в эксплуатацию надежных и экологически чистых источников энергии.

В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. По инициативе Президента России ведется работа по ряду направлений нацпроекта «Экологическое благополучие», таких как сортировка твердых коммунальных отходов, вовлечение отходов производства и потребления в повторное использование, сохранение лесов, сохранение биологического разнообразия, сокращение объема неочищенных сбрасываемых стоков и др.



Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 10 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 34 энергоблока суммарной мощностью около 29,8 ГВт вырабатывают около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).



Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.



На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.



Холдинг «ТИТАН-2» (входит в структуру Госкорпорации «Росатом») - один из ключевых участников масштабных проектов атомной отрасли в России и за рубежом. Компании холдинга выполняют полный цикл работ: проектирование, организация строительства, строительно-монтажные и электромонтажные работы, сдача объектов в эксплуатацию. Сегодня «ТИТАН-2» выступает генеральным подрядчиком сооружения новых энергоблоков Ленинградской, Кольской и Смоленской АЭС, участвует в реализации проекта ОДЭК «Прорыв» в Северске, а также в крупнейших международных атомных проектах – АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Пакш-2» в Венгрии и АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. В числе реализованных проектов холдинга – новые энергоблоки Ленинградской АЭС и Курской АЭС-2, Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области, а также объекты г. Иннополиса в Татарстане. Компетенции «ТИТАН-2» также востребованы при строительстве крупных промышленных, научных, социальных и инфраструктурных объектов.



Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (www.ase-ec.ru) объединяет ведущие компании атомной отрасли: управляющая компания АО «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (включает Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский институты и филиалы), дочерние строительные организации. Дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80 % выручки составляют зарубежные проекты. Дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой, средней и малой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M) и развивает цифровые продукты собственной разработки для управления сооружением сложных инженерных объектов. Компания опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.