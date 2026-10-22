На строящемся энергоблоке № 4 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 смонтированы важные элементы ловушки расплава

Специалисты установили в шахту реактора площадку обслуживания и ферму-консоль, которые обеспечат проектное и аварийное функционирование ловушки расплава.



На строящемся энергоблоке №4 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 выполнен монтаж ещё двух элементов устройства локализации расплава (ловушки расплава). Специалисты компании-генерального подрядчика установили и закрепили в шахте реактора площадку обслуживания и ферму-консоль весом 78 и 148 тонн каждая. Напомним, что первые элементы пассивной системы безопасности – корпус ловушки и её наполнитель – уже были размещены там летом текущего года.



Смонтированное оборудование обеспечит проектное и аварийное функционирование ловушки расплава, а также плановое обслуживание этой пассивной системы безопасности и датчиков контроля ее состояния, защитит персонал и строительные конструкции шахты реактора от воздействия высоких температур и нейтронного и гамма-излучения.



Установка оборудования выполнена с использованием технологии совмещенного монтажа, когда монтажные работы на объекте выполняются параллельно со строительными, не дожидаясь полного завершения последних.

«Такой подход требует четкой, хорошо продуманной координации всех процессов, позволяет, несмотря на многочисленные взаимоувязанные схемы и графики, интенсифицировать сроки сооружения объекта, выполнять работы с высоким качеством и оптимально использовать трудовые и материальные ресурсы. Технология отлично зарекомендовала себя при сооружении первых двух ленинградских блоков с реакторами ВВЭР и успешно тиражируется на строящихся по российским проектам энергоблоках в нашей стране и за рубежом. Особенно целесообразен совмещенный монтаж для крупногабаритного оборудования, в том числе, для реактора. На четвертом энергоблоке он будет смонтирован в 2029 году», – рассказал заместитель директора Ленинградской АЭС по капстроительству – начальник Управления капитального строительства ЛАЭС-2 Евгений Милушкин.

В свою очередь директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Константин Худяков отметил:

«В контексте работ, выполняемых на главном объекте 4-го энергоблока, мы не только возводим стены и перекрытия и наполняем их трубопроводами, закладными, датчиками и кабельной продукцией, но еще ярус за ярусом армируем и бетонируем шихту реактора и заполняем ее оборудованием. На сегодняшний день эта строительная конструкция готова на 30%. В ней установлена бóльшая часть элементов ловушки расплава, включая корпус. После того, как свое проектное положение здесь займет нижняя плита – финальный элемент устройства локализации расплава, общий вес смонтированного в шахтном объеме оборудования составит порядка 570 тонн».

Два ленинградских блока поколения 3+ будут введены в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. По словам генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва, сооружение и ввод в эксплуатацию новых энергоблоков поможет выполнить задачу, поставленную перед отраслью Президентом Российской Федерации: уже к середине 2040-х годов увеличить атомную генерацию в энергобалансе страны с нынешних 20% до 25%. Для этого в нашей стране будет построено 38 атомных объектов – реакторы ВВЭР большой и средней мощности, малая атомная энергетика и реакторы на быстрых нейтронах.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. В состав управляющей компании дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» входит 10 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 34 энергоблока суммарной мощностью около 29,8 ГВт вырабатывают около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).



Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения III+ ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000 Ленинградской АЭС. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.



Холдинг «ТИТАН-2» (входит в структуру Госкорпорации «Росатом») - один из ключевых участников масштабных проектов атомной отрасли в России и за рубежом. Компании холдинга выполняют полный цикл работ: проектирование, организация строительства, строительно-монтажные и электромонтажные работы, сдача объектов в эксплуатацию. Сегодня «ТИТАН-2» выступает генеральным подрядчиком сооружения новых энергоблоков Ленинградской, Кольской и Смоленской АЭС, участвует в реализации проекта ОДЭК «Прорыв» в Северске, а также в крупнейших международных атомных проектах – АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Пакш-2» в Венгрии и АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. В числе реализованных проектов холдинга – новые энергоблоки Ленинградской АЭС и Курской АЭС-2, Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области, а также объекты г. Иннополиса в Татарстане. Компетенции «ТИТАН-2» также востребованы при строительстве крупных промышленных, научных, социальных и инфраструктурных объектов.