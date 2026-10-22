ОСК расширяет возможности в области цифровой трансформации судостроения

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписала соглашение о получении доступа своих предприятий к актуальным документам по стандартизации и техническому регулированию в цифровом формате. Трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве подписано между ОСК, ФГБУ «Институт стандартизации» и АО «Кодекс» на полях VI Международного технологического форума «Российская неделя стандартизации – 2026».

Ключевой целью сотрудничества является обеспечение доступа предприятий судостроительной отрасли к актуальным документам и на их основе формирование обновляемых требований к объектам морской техники на всех стадиях жизненного цикла – от проектирования до утилизации.

«В судостроении каждое изменение требований может повлиять на множество взаимосвязанных инженерных решений. Для нас важно, чтобы конструкторы, технологи и производственные команды одинаково понимали эти требования и могли своевременно оценивать последствия изменений. Практический результат, к которому мы стремимся, – меньше неоднозначных трактовок и поздних корректировок, больше согласованности в работе и предсказуемости при строительстве судов. Данное соглашение важный шаг для трансформации российского судостроения», – отметил участник подписания трехстороннего соглашения Андрей Бреган, директор Департамента цифровой трансформации и ИТ ОСК.

Трехстороннее соглашение – важный шаг к переходу судостроительной отрасли к цифровому формату работы с требованиями. Сотрудничество основано на синергии ключевых компетенций сторон: ОСК в области цифровой трансформации судостроения, решений ФГБУ «Институт стандартизации» по переводу стандартов и ГОСТ в машиночитаемый формат, а также развитых цифровых решений АО «Кодекс» по управлению требованиями.

Создание системы управления требованиями на основе цифровой экосистемы стандартизации является важным элементом реализации стратегии развития ОСК, охватывающим ключевые стратегические инициативы корпорации, формирующие нормативную основу цифровой среды судостроительной промышленности и переход отрасли к управлению требованиями в формате SMART.