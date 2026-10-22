U-Technology Group представила оборудование для кабельного производства на PowerExpo Almaty 2026

U-Technology Group принимает участие в международной выставке энергетики и электротехники PowerExpo Almaty, которая проходит с 21 по 23 октября 2026 года в выставочном комплексе «Атакент» в Алматы. На стенде 11-H10 компания представляет решения своего стратегического партнёра — китайского производителя оборудования для кабельной промышленности Jiangsu Handing Machinery Co., Ltd (HANDING).

Экспозиция ориентирована на предприятия, планирующие организацию нового производства, расширение номенклатуры продукции или модернизацию действующих технологических участков. Посетителям представлены:

экструзионные линии с диаметром экструдеров от 30 до 200 мм для переработки ПВХ, сшитого полиэтилена, фторопластов, силиконовой резины и безгалогеновых компаундов;

машины одинарной и двойной скрутки для производства токопроводящих жил, витых пар и LAN-кабелей;

горизонтальные и вертикальные лентообмоточные машины для наложения слюдяных, полиэфирных, металлических и огнеупорных лент;

роботизированные комплексы для автоматической бухтовки и упаковки готовой кабельной продукции;

инженерные решения по проектированию и компоновке производственных линий под технологические требования заказчика.

По данным U-Technology Group, производительность отдельных экструзионных линий HANDING может быть до 120% выше показателей стандартного оборудования. Технические параметры и состав комплексов подбираются с учётом выпускаемой номенклатуры, применяемых материалов и требуемой производительности.

В рамках выставки специалисты компаний проводят консультации по подбору оборудования, расчёту производительности и сроков окупаемости. Также обсуждаются вопросы поставки техники из Китая, таможенного оформления, логистики, проведения пусконаладочных работ, обучения персонала и последующего сервисного сопровождения.

Выставка PowerExpo Almaty 2026 продолжит работу до 23 октября. Экспозиция U-Technology Group расположена в павильоне 11 на стенде 11-H10.