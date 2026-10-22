В Новгородской области реконструкция ЛЭП снизила аварийность на 70%

В Новгородской области под личным контролем губернатора Александра Дронова реализуется программа повышения надёжности электроснабжения. Уже завершены работы в Окуловском, Валдайском, Мошенском и Крестецком округах.

Александр Дронов неоднократно подчеркивал, что надежность электроснабжения — важнейший приоритет, влияющий на стабильность и качество жизни людей. Участники программы: ПАО «Россети Северо-Запад» совместно с правительством области.

В 2026 году энергетики модернизировали 77,3 км линий электропередачи из плановых 138,9. Из запланированных 11 линий работы уже завершены на четырех — в Окуловском, Валдайском, Мошенском и Крестецком округах. На семи линиях работы продолжаются и будут завершены до конца года.

Более качественное электроснабжение получат более 4 тысяч новгородцев, проживающих в 127 населенных пунктах восьми округов. Промежуточные итоги показывают, что снижение аварийности на линиях после реконструкции достигает 70%. В этом году в рамках программы фактически заново построена линия электропередачи в Батецком округе, а также проведена масштабная реконструкция на линии «Угловка».

Дополнительно к работам по реконструкции энергетики выполнят рекордный объём расчистки ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности — 4413 га. Уже расчищены 3914 га. Активную работу по удалению стенки леса от охранной зоны ЛЭП проводит и министерство природных ресурсов и экологии Новгородской области: в декларации на заготовку древесины на 2027 год арендаторами лесных участков включаются площади, прилегающие к ЛЭП, что также позволит снизить количество аварий из-за массового падения деревьев.

Программа по повышению надёжности электроснабжения будет реализовываться в Новгородской области включительно до 2028 года. Согласно плану, реконструкция охватит 41 линию электропередач общей длиной 634,9 км. Это 422 населённых пункта и 17 700 жителей.