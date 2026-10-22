В Северной Осетии появится новый роддом почти за 805 млн рублей

В Моздоке построят родильное отделение на 45 коек при Моздокской центральной районной больнице. На эти цели из республиканского бюджета выделили 805,8 млн рублей, сообщает портал RosTender.info. Новый корпус расширит возможности больницы и сделает помощь будущим мамам доступнее.

Строительство отделения нужно, чтобы роды и наблюдение за пациентками проходили в современных и удобных условиях. В новом корпусе помощь будут оказывать на месте, без необходимости направлять женщин в другие медучреждения.

Исполнителя выберут до 6 ноября 2026 года. Подрядчик приступит к работам с даты заключения контракта и завершит их до 30 ноября 2028 года. Новый роддом будет соответствовать современным санитарным нормам и стандартам безопасности.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.