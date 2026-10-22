Энергетики провели ремонт распределительных сетей в Мегино-Кангаласском районе

Работники Майинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели ремонт распределительных сетей в рамках подготовки к зиме.

Энергетики завершили плановый капитальный ремонт сетей напряжением 10 кВ. Так, на линии «Табага отп. Телиги ‒ Даркылах», питающей село Даркылах, заменили 51 опору и смонтировали 12,24 км самонесущего изолированного провода (СИП). На линии «Хаптагай» заменили 21 опору, протянули 4,8 км СИП.

Проводится масштабный капитальный ремонт линии «Л-Суола-2», питающей село Суола Морукского наслега и участок Харба-Атах. Взамен отслуживших свой срок опор специалисты установили 110 новых П-образных и 25 А-образных опор, смонтировали 19,44 км СИП. Ремонт продолжится в ноябре в связи с труднодоступностью участка линии.

Для повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Сымах, Техтюр, Павловск, Хоробут, Бырама, Даркылах, Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса и сёл Тит-Эбя, Хоточчу, Качикатцы Хангаласского улуса энергетики сделали капитальный ремонт распределительных сетей 0,4 кВ. Они заменили 313 П-образных и 108 А-образных опор, а также 24 км провода марки АС на провод СИП.

В сёлах Майя, Ломтука, Петровка, Техтюр, Матта, Сымах и Хоточчу заменены на металлические деревянные фундаменты 8 комплектных трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ.