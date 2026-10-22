Компании Нацпроектстроя отсыпали 3 км первого слоя земполотна трассы Комсомольск на Амуре – Чегдомын

В Хабаровском крае «Бамстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой) отсыпала 3 километра первого слоя земполотна под автодорогу Комсомольск-на-Амуре-Чегдомын и переработали 30 тысяч кубометров грунта.

Участок региональной автодороги протяженностью 17 км проходит в зоне вечной мерзлоты. Сейчас строители укрепляют здесь насыпь и выполняют комплекс работ, которые предотвратят таяние мерзлого грунта. Чтобы земполотно под автотрассой было надежным, после вырубки просеки они не снимают верхний пласт растительности, а сразу отсыпают слой грунта и уплотняют его катками. На следующем этапе расстилают синтетическое полотно – геоспан. Он разделяет слои и фильтрует воду. Уже уложено 20 тысяч кв м этого материала.

Специалистам предстоит смонтировать на участке 22 водопропускные трубы и 2 моста через горные ручьи отрогов Буреинского хребта. Общий объем земляных работ, включая насыпи и дорожную одежду из щебеночного покрытия, составит почти 1 миллион кубометров грунта.

Региональная автодорога Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын соединит 17 населенных пунктов, расположенных вдоль восточного участка БАМа. Ширина проезжей части составит 6 метров.