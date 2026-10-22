«Конкорд» подвёл итоги поставок кабельной продукции для проектов 2026 года

В 2026 году кабельная продукция завода «Конкорд» была задействована в проектах жилищного и промышленного строительства, а также при создании объектов цифровой инфраструктуры в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Совокупная протяжённость кабельных трасс составила порядка 125 км.

Продукция предприятия поставлялась для шести проектов жилищного строительства. На четырёх объектах применялись безгалогенные силовые кабели ППГнг(А)-HF и ППГнг(А)-FRHF, а также провода ПуГП-HF. Общая протяжённость кабельных трасс в жилых комплексах превысила 90 км.

Для промышленных объектов завод изготовил силовые кабели ППГнг(А)-HF и ППГнг(А)-FRHF средних и крупных сечений. Протяжённость поставленной для этого направления продукции составила около 5 км.

На одном из объектов цифровой инфраструктуры использованы экранированный контрольный кабель КВВГЭнг(А)-LS и силовой кабель ВВГнг(А)-LS. Протяжённость кабельных трасс превысила 30 км.

Применение продукции «Конкорд» в проектах различного назначения потребовало учёта технических характеристик объектов, требований проектной документации и условий последующей эксплуатации инженерных систем. Завод планирует продолжить участие в строительных, промышленных и инфраструктурных проектах.