«Костромаэнерго» смонтировало систему освещения улицы Коммунистов в городе Буй

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Костромаэнерго» завершили работы по устройству системы уличного освещения на участке ул. Коммунистов в городе Буй – от путепровода под железнодорожным мостом до пересечения с ул. Производственный проезд.

В рамках проекта было смонтировано девять железобетонных опор, проложено 300 метров более надежного и долговечного самонесущего изолированного провода, установлено 10 светодиодных светильников. Такие светильники обеспечивают высокую освещенность при сниженном энергопотреблении, что соответствует современным стандартам энергоэффективности. Реализация проекта направлена на повышение безопасности дорожного движения и улучшение качества городской среды.