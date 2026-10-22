«Росатом» представил новый компактный 3D-принтер RusMelt 100M

Топливный дивизион «Росатома» (бизнес-направление «Аддитивные технологии») выводит на рынок новый малогабаритный 3D-принтер RusMelt 100M. Это самая компактная и доступная по стоимости установка в линейке серийных 3D-принтеров RusMelt, печатающих металлами по технологии селективного лазерного сплавления. Презентация первой модели состоялась на II Московском инвестиционно-промышленном форуме.

Принтер RusMelt 100M весит менее 800 кг и не требует отдельного производственного участка, фундамента и укрепленных перекрытий – это принципиальное отличие от промышленных гигантов весом в несколько тонн. Для RusMelt 100M достаточно ровного пола и розетки. Все системы размещены в едином корпусе, а внутренняя компоновка обеспечивает удобный доступ к принтеру для работы и дальнейшего обслуживания.

Малые габариты установки и компактная камера печати (100 × 120 мм) позволяют значительно экономить на газе и металлическом порошке, а на разогрев камеры и выход на рабочий режим уходит заметно меньше времени. В итоге себестоимость одной напечатанной детали оказывается в 2–4 раза ниже, чем на крупногабаритных установках, при этом сохраняется промышленное качество и обеспечивается высокий уровень точности печати. Принтер работает с широким диапазоном материалов: нержавеющие стали, титан, никель, кобальт-хром, алюминий.

«RusMelt 100M – полностью отечественная разработка, сборка и производство которой ведется в московском Центре аддитивных технологий «Росатома». Развивая собственную линейку компактного оборудования для металлической 3D-печати, мы делаем аддитивные технологии доступными для широкой аудитории. Новый 3D-принтер соответствует задачам НИОКР и прототипирования, подходит для производства малых серий. Уверен, что он будет востребован там, где нет больших инвестиций и высокой загрузки печати, и позволит предприятиям с меньшими ресурсами начать применять аддитивные технологии, постепенно масштабируя их использование», – отметил генеральный директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Илья Кавелашвили.

Ключевое преимущество для заказчика, которое обеспечивает бизнес-направление «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома», – это не только поставка 3D-принтера, но и полный комплекс его сопровождения. Компания поставляет оборудование вместе с отработанными режимами печати, материалами и технической поддержкой на всех этапах – от запуска до расширения производственных задач. Такой комплексный подход от российского производителя аддитивного оборудования – одно из ключевых преимуществ перед зарубежными поставщиками, которые, как правило, не гарантируют оперативную поддержку, обучение и адаптацию оборудования под конкретные задачи заказчика после реализации контракта на поставку.

Вывод на рынок новой малогабаритной установки делает 3D-печать металлом более доступной: университеты и научные центры получают инструмент для исследований и обучения, промышленные предприятия – недорогую компактную установку, которая сокращает сроки изготовления изделий и снижает стоимость выпуска запасных частей. Печать металлом перестает быть уделом крупных заводов с огромными цехами и позволяет малым предприятиям начать знакомство с 3D-печатью металлом без значительных инвестиций.

RusMelt 100M найдет свое применение медицине и стоматологии для изготовления коронок, мостов и индивидуальных имплантатов. В промышленности – для оперативной замены вышедших из строя деталей и прототипирования. В авиации и космосе – для печати лопаток, уплотнений и антенн. В вузах – для обучения студентов работе с технологиями будущего.

RusMelt 100M – компактный 3D-принтер, который печатает металлические детали послойно методом SLM. Принцип прост: тонкий слой металлического порошка разравнивается на рабочей платформе, а лазер сплавляет его в нужных точках. Слой за слоем формируется цельная металлическая деталь сложной геометрической формы, которую нельзя изготовить обычной токарной или фрезерной обработкой. Технология аддитивного производства позволяет получать изделия с внутренними каналами, облегченными конструкциями и геометрией, без сварных швов и сборочных операций, что недоступно традиционным методам.

Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Трехмерная печать снижает массу изделий, оптимизирует затрачиваемые материалы и сокращает сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления изделий из различных материалов. Продукция 3D-печати находит применение в самых разных областях – от ядерных и космических технологий до медицины.

Бизнес-направление «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» было создано в целях координации усилий и компетенций внутри госкорпорации для развития трехмерной печати в масштабе атомной отрасли и России в целом. Сегодня в «Росатоме» создан полный цикл производства от разработки 3D-принтеров и комплектующих до специальных порошков, программного обеспечения, производства материалов для печати и обучения. Компания обеспечивает российские производственные предприятия стратегических отраслей промышленности инновационным и надежным оборудованием, материалами и профессиональным сервисом для внедрения технологий аддитивного производства. https://rosat.tvel.ru/

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

Московский инвестиционно-промышленный форум (МИПФ) – площадка для диалога представителей власти, инвесторов и промышленников. Он проходит в Москве во второй раз: первый форум состоялся в 2025 году. МИПФ объединяет обсуждение инвестиционной политики, мер поддержки предприятий, технологического развития и подготовки кадров. Организаторы – Правительство Москвы и Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.