«Росатом» ввел в эксплуатацию систему накопления энергии на нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии

Топливный дивизион «Росатома» (бизнес-направление «Накопители энергии») совместно с ООО «НГ-Энерго» ввели в эксплуатацию систему накопления энергии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Республике Саха (Якутия). Система номинальной полной мощностью 2 400 кВА и энергоемкостью 1 136 кВт*ч работает в составе автономной электростанции.

Установленное решение обеспечивает быстродействующий резерв мощности и сглаживает кратковременные пики электропотребления. Это позволяет частично заместить вращающийся резерв, снизить нагрузку на газотурбинные и газопоршневые генераторы и сохранить их моторесурс. При резких изменениях нагрузки накопитель оперативно поддерживает энергосистему, повышая устойчивость электроснабжения промышленного объекта.

Интеграция накопителя также снижает воздействие переходных процессов на генерирующее оборудование и способствует его работе в более равномерных режимах. В результате повышается эффективность эксплуатации автономной электростанции и создаются условия для сокращения эксплуатационных затрат.

Проект расширяет практику применения промышленных систем накопления энергии в составе автономной генерации. Такие решения особенно востребованы на объектах с высокими требованиями к надежности энергоснабжения, где накопитель может оперативно компенсировать колебания нагрузки и повышать эффективность использования генерирующих мощностей.

Системы накопления энергии – одна из наиболее перспективных отраслей нового технологического уклада. Литийионные батареи уже массово применяются в элетротранспорте, от легковых автомобилей и грузовиков до автобусов и катеров, а также в производстве различной спецтехники: погрузчиков, складских и логистических машин, горно-шахтного оборудования, логистических роботов и др. Все шире накопители используются и в электроэнергетике. Системы оперативного постоянного тока обеспечивают бесперебойное питание важных производственных объектов, а системы накопления энергии сглаживают график нагрузки и помогают экономить на электроэнергии.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Ленском районе Республики Саха (Якутия) и относится к числу крупнейших месторождений Восточной России. Оно является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и одной из ресурсных баз магистрального газопровода «Сила Сибири». Месторождение открыто в 1983 году. В 2014 году на Чаянде началась добыча нефти, в 2015 году — обустройство газовых залежей, а в декабре 2019 года месторождение было введено в эксплуатацию и началась промышленная добыча газа. По данным ПАО «Газпром», извлекаемые запасы составляют около 1,2 трлн куб. м газа и 61,2 млн тонн нефти и конденсата, проектная годовая производительность — 25 млрд куб. м газа.

Бизнес-направление «Накопители энергии» развивается в рамках Топливного дивизиона «Росатома». Оно обеспечивает развитие производства литий-ионных систем хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговых батарей для электротранспорта, спецтехники и других применений. Реализуются проекты «гигафабрик» в Калининградской области и в Московском регионе по производству литийионных ячеек и аккумуляторных батарей. Калининградская «гигафабрика» начала работу в 2025 году, производство в Московском регионе – в октябре 2026 года. Совокупная мощность предприятий составит около 8 ГВт*ч в год.

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru