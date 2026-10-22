«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения в 32 населенных пунктах Рузского округа

«Россети Московский регион» провели модернизацию оборудования в 32 населенных пунктах Рузского муниципального округа. В действующих трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ специалисты компании заменили силовые агрегаты, увеличив мощность на 1,2 МВт.

Трансформаторная подстанция — ключевой элемент системы электроснабжения: именно через нее электроэнергия поступает в жилые дома, социальные учреждения и объекты городской инфраструктуры.

Работы для увеличения пропускной способности сети планируется выполнить еще на 17 энергообъектах, благодаря чему выдаваемая мощность увеличится на 400 кВт. Таким образом, в текущем году в Рузском муниципальном округе всего будет заменено 49 трансформаторов, а мощность суммарно увеличится на 1,6 МВт.

Своевременно и в полном объеме выполняемые технические работы позволят обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса и качественное электроснабжение свыше 15 тысяч потребителей.

На фото: работы по замене трансформатора 25 кВА на 100 кВА вблизи деревни Румянцево, где администрация Рузского округа выделила 113 земельных участков для многодетных семей. Для подачи электроэнергии будущим заявителям специалисты компании также построили там более 2,2 км линий электропередачи, смонтировали 72 опоры и установили две трансформаторные подстанции.

Энергетики напоминают, что для исключения перегрузок, способных привести к повреждению электрооборудования и, как следствие, перебоям в электроснабжении, необходимо придерживаться объема потребляемой мощности, установленной договором на технологическое присоединение к сетям.