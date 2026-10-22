«Россети Юг» отремонтировали более 23 км ЛЭП в Красноярском районе Астраханской области

С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» отремонтировали в Красноярском районе Астраханской области свыше 23 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения.

Для повышения надежности работы электросетевого комплекса сотрудники компании полностью обновили свыше 22 км провода, установили около 650 новых изоляторов, заменили и усилили 215 опор. Выполнен ремонт оборудования шести ключевых подстанций: отремонтированы 10 силовых трансформаторов и три подстанционных приборов. Кроме того, на территории района проведен ремонт 24 трансформаторных подстанций.

В целях снижения риска технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода персонал провел опиловку более 600 крон деревьев в охранных зонах ЛЭП. Комплекс реализованных мероприятий направлен на обеспечение надежного электроснабжения населения Красноярского района.

Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения около 13 тыс. жителей района.