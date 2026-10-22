«Россети Юг» установили более 400 птицезащитных устройств на ЛЭП в юго-западных районах Кубани

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» с начала года установили 410 птицезащитных устройств (ПЗУ) на шести воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) 110 кВ в пригороде Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также в Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

Устройства смонтированы на 120 опорах ЛЭП, что значительно сокращает количество локальных нарушений электроснабжения из-за контакта птиц с токоведущими частями. Больше всего птицезащитных устройств установлено на высоковольтных линиях электропередачи в прибрежной зоне Черноморского побережья Краснодарского края.

ПЗУ российского производства монтируются энергетиками на траверсах высоковольтных линий электропередачи над изоляторами. Конструкция устройства имеет вид «веера», лучи которого выполнены с закруглениями на концах. Такой способ защиты не наносит вреда пернатым, а лишь препятствует их посадке и гнездованию на элементах конструкций ЛЭП.

В следующем году специалисты компании планируют установить свыше 500 птицезащитных устройств на семи воздушных линиях электропередачи в юго-западных районах Кубани.