«Россети Юг» установили более 400 птицезащитных устройств на ЛЭП в юго-западных районах Кубани

7 часов назад
280
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» с начала года установили 410 птицезащитных устройств (ПЗУ) на шести воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) 110 кВ в пригороде Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также в Абинском и Крымском районах Краснодарского края. 

Устройства смонтированы на 120 опорах ЛЭП, что значительно сокращает количество локальных нарушений электроснабжения из-за контакта птиц с токоведущими частями. Больше всего птицезащитных устройств установлено на высоковольтных линиях электропередачи в прибрежной зоне Черноморского побережья Краснодарского края.

ПЗУ российского производства монтируются энергетиками на траверсах высоковольтных линий электропередачи над изоляторами. Конструкция устройства имеет вид «веера», лучи которого выполнены с закруглениями на концах. Такой способ защиты не наносит вреда пернатым, а лишь препятствует их посадке и гнездованию на элементах конструкций ЛЭП.

В следующем году специалисты компании планируют установить свыше 500 птицезащитных устройств на семи воздушных линиях электропередачи в юго-западных районах Кубани.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку