Стартовало строительство второго этапа транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе

В Московской области приступили ко второму этапу строительства транспортной развязки в районе пересечения ЦКАД и Дмитровского шоссе.

Возведение комплекса искусственных сооружений на этом участке осуществляется поэтапно. Так, в рамках первой очереди движение по транспортной развязке на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе было запущено в 2025 году. В ходе работ были возведены три путепровода, построены четыре съезда и реконструированы 2,3 км автодороги А-107 «Московское малое кольцо» («ММК»).

В рамках второго этапа предусмотрено строительство разворотной петли над Дмитровском шоссе в сторону Москвы, реконструкция двух съездов и реконструкция участка Дмитровского шоссе.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы по обустройству временных дорог, организации площадки для строительства. Специалисты выполняют погружение и динамические испытания пробных свай будущего путепровода. Также приступили к устройству свайного основания гибкого ростверка левоповоротного бессветофорного съезда с А-107 «ММК» на Москву. Для комфорта и безопасности пользователей планируется устройство линии электроосвещения, установка барьерного ограждения, шумозащитных экранов и других элементов безопасности дорожного движения.

В целях снижения воздействия дорожной инфраструктуры на окружающую среду и поддержания ее естественного состояния предусмотрен монтаж локальных очистных сооружений (ЛОС), предназначенных для сбора, фильтрации и очистки ливневых и талых сточных вод с дорожного покрытия.

Транспортная развязка повысит пропускную способность и безопасность на пересечении А-107 «ММК» и Дмитровского шоссе за счет перераспределения автомобильных потоков. Кроме того, она повысит транспортную доступность как для жителей, так и для предприятий, расположенных на прилегающих территориях.

На период строительства будет сохранено четырехполосное движение по основному ходу Дмитровского шоссе. Завершение всех строительно-монтажных работ на объекте ожидается в конце 2027 года.