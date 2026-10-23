CHINT представит новинки электротехнического оборудования на EnergyExpo-2026 в Республике Беларусь

CHINT впервые примет участие в международной выставке EnergyExpo, которая пройдет с 27 по 30 октября в Минске в рамках XXX Белорусского энергетического и экологического форума. Компания представит оборудование для распределения электроэнергии, защиты и управления электродвигателями, а также интеллектуальные решения для систем электроснабжения. Отдельное внимание CHINT уделит развитию сотрудничества с проектными организациями Республики Беларусь.

EnergyExpo — одна из крупнейших отраслевых выставок Беларуси, которая объединяет производителей электротехнического оборудования, энергетические, проектные и инжиниринговые организации. Экспозиция CHINT будет разделена на несколько тематических зон, охватывающих основные направления продуктового портфеля компании.

В зоне защиты и управления электродвигателями CHINT представит преобразователи частоты, устройства плавного пуска, контакторы, реле перегрузки, устройства малой автоматизации и интеллектуальные пускатели, включая новинки и наиболее востребованные модели. Оборудование позволяет решать задачи управления и защиты электродвигателей, регулирования скорости вращения, ограничения пусковых токов и повышения эффективности технологических установок. Выставочный стенд будет подключен к электродвигателям для демонстрации работы устройств.

Зона силового оборудования будет посвящена комплексным решениям для распределения электроэнергии и защите низковольтных сетей. Здесь компания покажет автоматические выключатели в литом корпусе, устройства автоматического ввода резерва и выключатели-разъединители. Одним из ключевых экспонатов станет воздушный автоматический выключатель NA8 с интеллектуальным расцепителем типа S с русифицированным интерфейсом.

В зоне конечного распределения CHINT продемонстрирует линейку модульного оборудования для жилого и коммерческого строительства, а также промышленного применения. В экспозицию войдут аппараты семейства NXB, ориентированного прежде всего на массовые задачи распределения электроэнергии в строительном сегменте, и серии NB, включающей в том числе решения для промышленных электроустановок.

Еще одна зона объединит решения для среднего напряжения. Здесь будут представлены комплектные распределительные устройства серии NG7 для сетей напряжением до 35 кВ. Специалисты CHINT также будут консультировать посетителей по техническим решениям для проектов передачи и распределения электроэнергии на классы напряжения вплоть до 1150 кВ.

Центральное место займет стенд с интеллектуальным модульным оборудованием NB2, объединяющим функции электрической защиты, измерения параметров сети, дистанционного управления и передачи данных. На его примере CHINT продемонстрирует возможности централизованного мониторинга электроснабжения и контроля состояния отдельных участков сети.

Участие в EnergyExpo позволит CHINT продемонстрировать комплексный подход к оснащению энергетических, промышленных и строительных объектов — от распределительных щитов конечных потребителей до высоковольтной инфраструктуры. Примером реализации таких проектов в Беларуси стала поставка ячеек комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией на напряжение 110 кВ для подстанции «Береговая» в строящемся микрорайоне «Северный берег» в Минске. Компания также участвует в оснащении электротехническим оборудованием жилых зданий и коммунальной инфраструктуры микрорайона.

Отдельным событием в рамках EnergyExpo-2026 станет семинар CHINT для представителей проектных организаций Республики Беларусь. Эксперты компании представят новые разработки и оборудование, рассмотрят возможности их применения в комплексных проектах и расскажут о взаимодействии CHINT с проектными организациями на белорусском рынке. Особое внимание будет уделено интеграции интеллектуальных функций в системы распределения электроэнергии и подбору технических решений с учетом требований конкретных объектов.

EnergyExpo — главная энергетическая выставка Беларуси, которая проводится с 1995 года при поддержке профильного министерства. В юбилейный год форум соберет более 400 участников из 16 стран мира.