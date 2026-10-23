Межгосударственный технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» приступил к разработке 14 новых ГОСТов

Межгосударственный технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» (МТК 541) на очередном осеннем заседании обсудил итоги работы в 2026 году и основные задачи на 2027–2028 годы.

Заседание открыл председатель МТК 541, Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко. С приветственным словом к участникам заседания выступил директор Бюро по стандартам – ответственный секретарь Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ Владимир Черняк.

Участники мероприятия рассмотрели ход реализации Программы межгосударственной стандартизации на 2025–2026 годы и предложения российской стороны в проект новой программы на 2027–2028 годы. Они также обсудили обновления в методических документах по стандартизации и вопросы расширения перечня закрепленных за МТК 541 межгосударственных стандартов ГОСТ, рассмотрели процедурные и организационные вопросы.

В 2026 году приняты три разработанных по программе МТК 541 новых ГОСТа – по затворам гидравлических турбин, линейной арматуре, опорным изоляторам на напряжении свыше 1000 Вольт. На завершающей стадии голосования находятся еще три проекта ГОСТ по электрической прочности изоляции и методам расчета токов короткого замыкания. По трем проектам, предложенным Республикой Казахстан по коммутационному оборудованию, продолжается согласительная работа. Еще 9 проектов ГОСТ в области энергосистем и токов короткого замыкания, а также электрических сетей дорабатываются после рассмотрения первой редакции, 8 проектов, в том числе в области тепло- и гидроэлектростанций, готовятся к рассмотрению первой редакции.

В целом среди разрабатываемых проектов ГОСТ 6 нормативных документов создаются на основе стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК), и еще 10 проектов ГОСТ предназначены для замены устаревших стандартов, в том числе советского периода. До конца текущего года МТК 541 планирует разработать первую редакцию 2 проектов и окончательную редакцию 4 проектов ГОСТ.

Решением МТК 541 одобрено предложение российской стороны включить в Программу межгосударственной стандартизации на 2027–2028 годы работы по 11 ГОСТам по электротехническому оборудованию электрических сетей и трем межгосударственным стандартам по электрогенераторным установкам с двигателями внутреннего сгорания, в том числе разработку новых нормативных документов на основе действующих национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р и стандартов МЭК.

Информация о МТК 541 «Электроэнергетика»

МТК 541 «Электроэнергетика» сформирован на базе российского технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика», возглавляемого Системным оператором. МТК 541 создан решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств (МГС СНГ). В МТК 541 входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан и в качестве наблюдателя – Азербайджан.