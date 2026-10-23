Минтранс России расширил географию испытаний беспилотных трамваев

Экспериментально-правовой режим (ЭПР) по эксплуатации высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств теперь охватывает Нижегородскую и Свердловскую области. Ранее в эксперименте участвовали только Москва и Санкт‑Петербург.

Частью эксперимента станет Верхнепышминский трамвай – межмуниципальная линия, которая соединяет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Она была запущена 31 августа 2022 года и стала первой в России линией такого типа. Здесь уже создано цифровое трамвайное депо – технологическая база для испытания беспилотных систем.

В рамках эксперимента используются трамваи двух категорий. Первая предполагает присутствие в кабине водителя‑испытателя, который не управляет транспортным средством, но готов взять контроль на себя при нестандартной ситуации на путях. Вторая – движение полностью без человека в кабине. Для участников эксперимента установлены плановые показатели пробега на третий год действия режима. Это необходимо для объективной оценки надежности технологий автономного управления в реальных условиях эксплуатации.

Расширение географии позволит апробировать технологии в условиях разных городских транспортных систем и сформировать базу данных для дальнейшего распространения опыта на другие регионы страны.

«Для развития беспилотного транспорта важно, чтобы испытания проходили в понятном правовом режиме и поэтапно. Минтранс создал условия, при которых можно проверить две модели эксплуатации: с водителем-испытателем в кабине и полностью без человека. Это позволяет собирать данные о работе систем в штатных и нестандартных ситуациях, оценивать надежность и уточнять требования к дальнейшей эксплуатации», – отметил член Общественного Совета при Минтрансе России Валерий Машков.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова подчеркнула, что Верхнепышминский трамвай является показательной площадкой для таких испытаний.

«Это межмуниципальная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, где уже создано цифровое трамвайное депо. Здесь можно оценить работу беспилотной технологии на маршруте, который связывает два города, а не только внутри одной городской сети. Такой опыт даст отдельный массив данных и поможет понять, насколько технология готова к применению на аналогичных линиях в других регионах».

По словам председателя комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Общественного Совета при Минтрансе России Алексея Зотова, подключение Нижегородской и Свердловской областей позволит проверить технологию на другой транспортной инфраструктуре, при иной интенсивности движения и погодных условиях. Для беспилотных систем это особенно важно: надежность должна подтверждаться на разных типах маршрутов и в разных сценариях эксплуатации. Такой подход дает более объективную основу для дальнейшего применения технологии в других регионах.