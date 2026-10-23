Мост через Авлогу на трассе А-181 «Скандинавия» (участок «Магистральная») ждет капитальный ремонт

Участок «Магистральная» федеральной дороги А-181 обеспечивает подъезд к морским портам Выборг и Приморск, а также туристическую логистику. Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта моста через реку Авлогу на 55 км автомобильной дороги «Скандинавия» возле деревни Матокса в Ленинградской области.

Мост запланирован четырехполосным, конструктивно однопролетным балочным. Его длина составит порядка 49 м, а ширина – 23 м.

«Техническими решениями по капитальному ремонту предусмотрены демонтаж существующих конструкций моста, замена опор и пролетных строений. После капитального ремонта габариты моста и подходов к нему будут доведены до нормативных значений», – рассказал специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Тимофей Петренко.

Также проектной документацией запланирован монтаж локального очистного сооружения.

Заказчик – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства»

Генеральный проектировщик – ООО «СТРОЙПРОЕКТ»