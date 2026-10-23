Подмосковье представило на РЭН-2026 системный подход к развитию электрозарядной инфраструктуры

Московская область представила опыт развития электрозарядной инфраструктуры на Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2026». О действующих механизмах поддержки инвесторов, развитии зарядной сети и новых цифровых сервисах рассказал заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников в ходе отраслевой сессии «Рев моторов, тишина заряда». В рамках форума Минэнерго Подмосковья также подписало соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией производителей и операторов электрозарядных станций.

Московская область занимает лидирующие позиции в России по развитию электротранспорта. Сегодня в регионе насчитывается более 1 350 публичных зарядных локаций, а парк электромобилей составляет порядка 6 300 машин. Ежегодно планируется вводить порядка 200 новых ЭЗС.

В основе региональной стратегии – комплексный подход, объединяющий территориальное планирование, технологическое присоединение, экономические меры поддержки, нормативное регулирование и цифровые сервисы. Для равномерного развития сети в Подмосковье действует стандарт обеспеченности зарядными станциями: в зависимости от расположения муниципалитета предусмотрено 20, 30 или 50 ЭЗС. Сегодня установленному стандарту соответствуют 13 городских округов, а дополнительная потребность составляет 271 станцию. Приоритет при размещении новых объектов отдается федеральным трассам, транспортно-пересадочным узлам, жилым кварталам и действующим автозаправочным комплексам.

Отдельное внимание в Минэнерго Подмосковья уделют сокращению сроков реализации инвестиционных проектов. Совместно с сетевыми компаниями «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» в ускоренном порядке рассмотрено 1 280 заявок на технологическое присоединение. Для 732 зарядных станций общий срок строительства удалось сократить с девяти до трех месяцев. Инвесторам предоставлено 2 250 потенциальных площадок для размещения ЭЗС, организовано сопровождение проектов от подбора земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

«Мы рассматриваем электротранспорт не как замену автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, а как дополнительную возможность выбора для жителей. Задача региона — создать условия, при которых инфраструктура не будет ограничивать этот выбор. Для этого недостаточно просто увеличивать количество станций. Необходимо учитывать потребность в разных территориях, обеспечивать доступ к электрическим мощностям, сокращать сроки подключения и создавать понятные условия для инвесторов. Именно такой подход позволяет развивать зарядную сеть последовательно и с учетом реального спроса», – отметил заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников.

Одним из перспективных направлений становится развитие мультиэнергетических автозаправочных комплексов, объединяющих традиционные виды топлива и электрическую зарядку. В Подмосковье на территории АЗС и АЗК размещена 341 электрозарядная станция. Новый формат такой инфраструктуры реализован на федеральной трассе М-11, где «РусГидро» ввело в эксплуатацию два зарядных суперхаба на 63-м и 75-м километрах. На площадках установлены 24 ЭЗС, предусмотрены зоны отдыха и сопутствующие сервисы для автомобилистов.

Параллельно регион развивает цифровые инструменты управления зарядной инфраструктурой. Совместно с Министерством государственного управления Московской области и консорциумом «Ростелеком» — «Вольт» создается единая платформа ЭЗС. Она позволит автомобилистам находить станции, бронировать их и оплачивать зарядные сессии через приложение «Добродел». Запуск сервиса в открытый доступ запланирован на ноябрь 2026 года.