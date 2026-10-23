Режкабель объединил обучение и производство в проекте «ПОТЕНЦИАЛ»

В октябре генеральный директор Режевского кабельного завода принял участие в заседании Координационного совета по взаимодействию крупного бизнеса и субъектов МСП. Предприятие пригласили представить свой опыт среди представителей кабельной отрасли как пример эффективного сотрудничества производства и образования.

В центре внимания проект «ПОТЕНЦИАЛ», который завод реализует совместно с местным политехникумом. Его цель готовить специалистов с учётом реальных потребностей предприятия, объединяя обучение с практикой и знакомством с современным производством.

Результаты проекта подтверждают эффективность такого подхода: студенты профильного направления выбирают Режкабель как будущее место работы, а учащиеся старших курсов уже совмещают учёбу с работой на заводе.

В ходе заседания также обсудили действующие меры налоговой поддержки предприятий, инвестирующих в подготовку кадров, и предложения по повышению их эффективности.

Опыт Режкабеля показывает: взаимодействие бизнеса и образования может выходить за рамки практик и экскурсий. Когда предприятие участвует в подготовке специалистов системно, партнёрство становится инструментом решения конкретной производственной задачи — обеспечения завода квалифицированными кадрами.