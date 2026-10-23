Россия и Того обсудили подготовку к третьему саммиту «Россия — Африка»

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и Министр экономики и стратегического анализа Тоголезской Республики Баданам Патоки провели переговоры в формате видеоконференцсвязи.

Главной темой стали проекты соглашений, которые планируется подписать в рамках третьего саммита «Россия — Африка». Оба министра являются сопредседателями Межправительственной Российско-Тоголезской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

Первое заседание МПК состоялось в столице Того Ломе в рамках визита российской делегации во главе с Сергеем Цивилевым в страны Африки в октябре 2026 года.

В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств двух стран, в частности, с российской стороны — Министерства иностранных дел, Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Министерства транспорта и Министерства экономического развития.

Было отмечено, что три Меморандума о взаимопонимании находятся на завершающей стадии согласования. Их подписание «на полях» саммита «Россия – Африка» должно стать одним из первых практических результатов работы Российско-Тоголезской МПК и заложить правовую основу для реализации совместных проектов. Также в работе находится еще несколько двусторонних документов в различных областях сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено формированию восьми отраслевых рабочих групп, деятельность которых охватывает энергетику, промышленность и торговлю, финансовую сферу, транспорт, инфраструктуру, сельское хозяйство, здравоохранение и благополучие человека, а также гуманитарное сотрудничество, культуру, образование и спорт.

Решение об их создании также было принято на первом заседании МПК. В соответствии с достигнутыми договоренностями, списки руководителей рабочих групп с обеих сторон будут в ближайшее время переданы по дипломатическим каналам.

«Хочу подчеркнуть важность назначения руководителей рабочих групп. Им предстоит подготовить дорожные карты с конкретными проектами, которые будет развивать бизнес-сообщество наших стран», — заявил российский министр.

Глава Минэнерго России также напомнил о создании Делового совета по сотрудничеству России со странами Сахеля, Того и ЦАР. Совет будет оказывать компаниям информационную и консультационную поддержку, выявлять перспективные направления и проекты, помогать в поиске партнеров и инвесторов. Его возглавил председатель совета директоров группы ОКТО Алексей Толоконников. Согласно достигнутым договоренностям, своего представителя, ответственного за взаимодействие с Советом, определит и тоголезская сторона.

Сергей Цивилев отметил, что Россия последовательно развивает отношения с макрорегионом, объединяющим Того и государства Сахеля, где каждая страна вносит свой вклад в совместное взаимовыгодное партнерство.

Также в ходе переговоров были рассмотрены итоги Российской энергетической недели, прошедшей в Москве 14–16 октября. Было отмечено, что РЭН задал тон всему осеннему деловому сезону: диалог, начатый на Энергетической неделе, продолжится на площадке Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет в Москве 25-27 октября 2026 года, а его результаты будут закреплены на саммите «Россия — Африка».

В завершение встречи стороны отметили нацеленность на продолжение дальнейшего конструктивного диалога и подчеркнули важное значение оперативности принимаемых решений.