Цветная металлургия будет широко представлена на выставке «Металл-Экспо 2026»

8 часов назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Металл-Экспо
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С 10 по 13 ноября в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» пройдет 32-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо'2026», участие в которой примут свыше 500 компаний. Немалая часть участников представит цветную металлургию.

Если на сайте выставки «Металл-Экспо» в разделе «Список участников» выбрать по фильтру тематику «Цветные металлы: производство продукции цветной металлургии (сырье, вторичные металлы, полуфабрикаты, прокат, профили)», то для ознакомления будет выведен список из порядка 100 организаций - участников форума, которые связаны с цветметом.

С новыми продуктами, технологиями, решениями и сервисами на своих экспозициях посетителей познакомят:

  • - РУСАЛ (КраМЗ, ТД РУСАЛ и другие предприятия холдинга) - стенд G4 24
  • - УГМК (Уралэлектромедь, Кировский ЗОЦМ, Челябинский цинковый завод и др.) - стенд G2 08
  • - Корпорация ВСМПО-АВИСМА - стенд G4 08
  • - Алюминиевая Ассоциация - стенд G5 19
  • - Каменск-Уральский металлургический завод - стенд G6 08
  • - Алюминий Металлург Рус - стенд G4 23
  • - Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов - стенд G5 24
  • - ГЗОЦМ «Гайская медь» - стенд G4 36
  • - Росатом МеталлТех - стенд G3 08
  • - Мценский завод по обработке цветных металлов - стенд G4 34
  • - ПО Альфа-Металл - стенд G5 08
  • - ЦОМ МОСТ-1 - стенд G3 36
  • - ПЦ Гефест - стенд G6 11
  • - БК-Алпроф - стенд G6 34
  • - АЛУНЕКСТ - стенд G6 44
  • - Урало-Сибирская профильная компания - стенд G7 46
  • - Металлсервис - стенд F5 24
  • - Невский Алюминий - стенд G6 36 и многие другие.

В рамках широкой деловой программы "Металл-Экспо'2026":

На выставке "Металл-Экспо" ожидается около 25 000 посетителей!

До встречи в Северной столице!

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