Цветная металлургия будет широко представлена на выставке «Металл-Экспо 2026»

С 10 по 13 ноября в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» пройдет 32-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо'2026», участие в которой примут свыше 500 компаний. Немалая часть участников представит цветную металлургию.

Если на сайте выставки «Металл-Экспо» в разделе «Список участников» выбрать по фильтру тематику «Цветные металлы: производство продукции цветной металлургии (сырье, вторичные металлы, полуфабрикаты, прокат, профили)», то для ознакомления будет выведен список из порядка 100 организаций - участников форума, которые связаны с цветметом.

С новыми продуктами, технологиями, решениями и сервисами на своих экспозициях посетителей познакомят:

- РУСАЛ (КраМЗ, ТД РУСАЛ и другие предприятия холдинга) - стенд G4 24

- УГМК (Уралэлектромедь, Кировский ЗОЦМ, Челябинский цинковый завод и др.) - стенд G2 08

- Корпорация ВСМПО-АВИСМА - стенд G4 08

- Алюминиевая Ассоциация - стенд G5 19

- Каменск-Уральский металлургический завод - стенд G6 08

- Алюминий Металлург Рус - стенд G4 23

- Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов - стенд G5 24

- ГЗОЦМ «Гайская медь» - стенд G4 36

- Росатом МеталлТех - стенд G3 08

- Мценский завод по обработке цветных металлов - стенд G4 34

- ПО Альфа-Металл - стенд G5 08

- ЦОМ МОСТ-1 - стенд G3 36

- ПЦ Гефест - стенд G6 11

- БК-Алпроф - стенд G6 34

- АЛУНЕКСТ - стенд G6 44

- Урало-Сибирская профильная компания - стенд G7 46

- Металлсервис - стенд F5 24

- Невский Алюминий - стенд G6 36 и многие другие.

В рамках широкой деловой программы "Металл-Экспо'2026":

Алюминиевая ассоциация проведет круглый стол «Защита российского рынка алюминиевой продукции (или строительных материалов): административные и технические механизмы обеспечения добросовестной конкуренции»

Центр по развитию цинка проведет научно-технический семинар «Цинк – защита от коррозии»

Российский союз поставщиков металлопродукции проведет круглый стол производителей, поставщиков и потребителей сырья и проката цветных металлов.

На выставке "Металл-Экспо" ожидается около 25 000 посетителей!

До встречи в Северной столице!