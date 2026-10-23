Цветная металлургия будет широко представлена на выставке «Металл-Экспо 2026»
С 10 по 13 ноября в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» пройдет 32-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо'2026», участие в которой примут свыше 500 компаний. Немалая часть участников представит цветную металлургию.
Если на сайте выставки «Металл-Экспо» в разделе «Список участников» выбрать по фильтру тематику «Цветные металлы: производство продукции цветной металлургии (сырье, вторичные металлы, полуфабрикаты, прокат, профили)», то для ознакомления будет выведен список из порядка 100 организаций - участников форума, которые связаны с цветметом.
С новыми продуктами, технологиями, решениями и сервисами на своих экспозициях посетителей познакомят:
- - РУСАЛ (КраМЗ, ТД РУСАЛ и другие предприятия холдинга) - стенд G4 24
- - УГМК (Уралэлектромедь, Кировский ЗОЦМ, Челябинский цинковый завод и др.) - стенд G2 08
- - Корпорация ВСМПО-АВИСМА - стенд G4 08
- - Алюминиевая Ассоциация - стенд G5 19
- - Каменск-Уральский металлургический завод - стенд G6 08
- - Алюминий Металлург Рус - стенд G4 23
- - Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов - стенд G5 24
- - ГЗОЦМ «Гайская медь» - стенд G4 36
- - Росатом МеталлТех - стенд G3 08
- - Мценский завод по обработке цветных металлов - стенд G4 34
- - ПО Альфа-Металл - стенд G5 08
- - ЦОМ МОСТ-1 - стенд G3 36
- - ПЦ Гефест - стенд G6 11
- - БК-Алпроф - стенд G6 34
- - АЛУНЕКСТ - стенд G6 44
- - Урало-Сибирская профильная компания - стенд G7 46
- - Металлсервис - стенд F5 24
- - Невский Алюминий - стенд G6 36 и многие другие.
В рамках широкой деловой программы "Металл-Экспо'2026":
- Алюминиевая ассоциация проведет круглый стол «Защита российского рынка алюминиевой продукции (или строительных материалов): административные и технические механизмы обеспечения добросовестной конкуренции»
- Центр по развитию цинка проведет научно-технический семинар «Цинк – защита от коррозии»
- Российский союз поставщиков металлопродукции проведет круглый стол производителей, поставщиков и потребителей сырья и проката цветных металлов.
На выставке "Металл-Экспо" ожидается около 25 000 посетителей!
До встречи в Северной столице!