Технологическое развитие, новые производственные мощности и уверенный курс в будущее: ООО «ЭКМ Холдинг» отмечает профессиональный праздник День работника кабельной промышленности

23 октября для ООО «ЭКМ Холдинг» — особенная дата, объединяющая профессиональный праздник работников кабельной промышленности и 13-летие Холдинга, который последовательно укрепляет свои позиции на рынке и продолжает развивать отечественное кабельное производство.

Прошедший год стал очередным этапом развития: предприятия Холдинга (ООО НПП «ИНТЕХ» и ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ») продолжили модернизацию оборудования, наращивание производственных мощностей и расширение технологических компетенций. Поставки продукции Холдинга стабильно осуществлялись для предприятий ключевых отраслей экономики, включая топливно-энергетический комплекс, атомную промышленность, судостроение, строительство и цифровую инфраструктуру.

Несмотря на непростую внешнюю обстановку и вызовы, с которыми сталкивается отрасль, ООО «ЭКМ Холдинг» сохраняет устойчивость и продолжает реализовывать стратегию развития. Её основа — технологическая самостоятельность, продуманная сбытовая политика, опора на научный потенциал и постоянное совершенствование производственных процессов. Эти приоритеты позволяют компании выполнять обязательства перед заказчиками, поддерживать высокий уровень качества продукции и последовательно наращивать производственные возможности.

«Устойчивость компании — это результат системной работы, продуманной стратегии и профессионализма людей, которые каждый день создают наш продукт. Мы последовательно развиваем производственные мощности, модернизируем оборудование, расширяем компетенции и осваиваем новые направления. Для нас важно не просто отвечать требованиям рынка сегодня, но и создавать технологическую основу для дальнейшего роста. Впереди ещё много задач и амбициозных целей, и я уверен, что мы сможем их реализовать», — отметил генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг», председатель совета директоров ООО НПП «ИНТЕХ» и ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» Евгений Савин.

Новые мощности и инновационные решения ООО НПП «ИНТЕХ»

Особенным событием этого года для всего Холдинга стало 15-летие ООО НПП «ИНТЕХ» — предприятия, которое за годы работы зарекомендовало себя как разработчик и производитель инновационных кабельных решений.

К юбилейной дате состоялось торжественное открытие и запуск нового цеха силового кабеля. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить производственные мощности предприятия и нарастить объёмы выпуска продукции. Параллельно продолжается модернизация производственных и складских помещений, направленная на повышение эффективности работы завода.

«Завод ТАТКАБЕЛЬ»: модернизация и расширение производственных компетенций

ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» продолжил планомерно развивать производственную инфраструктуру и совершенствовать технологи. выпуска кабельной продукции.

В течение года на предприятии реализуется программа модернизации производства: обновлено оборудование высоковольтной испытательной станции, приобретена и запущена в работу линия оплётки для наложения экранов гибких кабелей, а также на стадии запуска линия экранирования кабелей больших сечений. Новое оборудование позволит увеличить строительные длины кабелей на напряжение 10–500 кВ и нарастить выпуск другой номенклатуры продукции.

Важным результатом года стало расширение области аккредитации испытательного центра завода. Теперь перечень доступных испытаний охватывает широкий спектр направлений: климатические, термогравиметрические, физико-механические, электрические, конструктивные и пожарные испытания. Развитие испытательной базы усиливает возможности предприятия по контролю качества и подтверждению характеристик выпускаемой продукции.

Дополнительно стоит отметить принятие завода в коллективные члены Российского национального комитета СИГРЭ и назначение его руководителем национального исследовательского подкомитета В1 изолированные кабели.

Главная ценность компании — её команда

За каждым производственным результатом стоят люди: специалисты, инженеры, технологи, операторы и сотрудники всех подразделений, чья ежедневная работа обеспечивает надёжность продукции и выполнение обязательств перед заказчиками.

В ООО «ЭКМ Холдинг» уделяют внимание не только профессиональному развитию, но и формированию сильной корпоративной культуры. В течение года сотрудники вместе покоряли горные маршруты, участвовали в спортивных мероприятиях и открывали новые увлечения. Особую атмосферу этим событиям придавало участие родных и детей сотрудников. Такие встречи помогают укреплять командные связи, формировать общие ценности и создавать среду, в которой коллег объединяет не только работа, но и взаимная поддержка.

По случаю 13-летия ООО «ЭКМ Холдинг» и Дня работника кабельной промышленности на всех предприятиях Холдинга состоялись торжественные мероприятия и награждение особо отличившихся сотрудников. 148 сотрудников Холдинга отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами, отдельно состоялись вручения почетных статуэток с присвоением серебряного, золотого и бриллиантового статусов. Награды стали признанием профессионализма, ответственного отношения к делу и личного вклада работников в развитие предприятий.

13-летие ООО «ЭКМ Холдинг» — это повод подвести итоги, отметить вклад каждого сотрудника и определить новые ориентиры. Компания продолжит модернизировать производство, развивать собственные технологии, расширять компетенции и укреплять сотрудничество с партнёрами и заказчиками.

Поздравляем коллектив ООО «ЭКМ Холдинг», ООО НПП «ИНТЕХ» и ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» с 13-летием компании и Днём работника кабельной промышленности!

Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов, энергии для реализации самых смелых идей, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть впереди будет ещё больше достижений, новых возможностей и поводов гордиться общим делом!