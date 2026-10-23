IEK GROUP стала победителем Национальной премии «ЦОДы.РФ»

IEK GROUP признана победителем Национальной премии «ЦОДы.РФ» сезона 2025-2026. Ее система низковольтных комплектных устройств FORMAT PRO ― лидер номинации «Продукт года в электроснабжении». Церемония награждения состоялась в Москве 22 октября.

IEK GROUP ― один из крупных российских поставщиков инженерного оборудования для ЦОД. Компания располагает комплексом оборудования для ИТ- и телеком-инфраструктуры, а также систем холодо- и электроснабжения. НКУ FORMAT PRO ― один из его ключевых элементов. Система разработана инженерами компании и сочетает в себе разборные корпуса серии FORMAT и силовое оборудование линейки ARMAT.

Дмитрий Дрюма, руководитель бизнес-единицы «Силовые системы распределения энергии» IEK GROUP:

«Разрабатывая нашу систему НКУ, мы стремились создать надежное решение для таких важных объектов, как центры обработки данных. Это «сердце» любого дата-центра: оно принимает и распределяет энергию и управляет ей на объекте. Благодарим всех, кто отдал свой голос за нас: для команды, которая разрабатывает и совершенствует FORMAT PRO, это признание очень важно».

Над системой НКУ работали опытные инженеры, конструкторы и разработчики. Отличительная черта FORMAT PRO ― модульность. Это дает возможность адаптировать ее под любой проект: функциональные блоки собираются как конструктор. Блоки стандартизированы для применения оборудования IEK и рассчитаны под конкретные габариты шкафа.

Испытания по ГОСТ (МЭК) 61439 подтверждают способность системы НКУ FORMAT PRO выдерживать предельные токи до 6300 А. Решение безопасно в эксплуатации и может применяться на любом объекте, где требуется особо надежное решение для бесперебойного электроснабжения.

Система НКУ может быть дооснащена инструментами диспетчеризации и мониторинга, а также интегрирована в MasterSCADA 4D. Это превращает ее в цифровое НКУ: интеграция аппаратной части с программным обеспечением позволяет отслеживать параметры системы с помощью компьютера.

Еще одна особенность разработки IEK GROUP ― она включает не только продуманный и надежный конструктив, но и полный набор необходимой документации, чертежей, альбомов решений, спецификаций и инструментов. Это позволяет легко применять ее на любом этапе строительства, а проектировщику, даже не обладающему специальными знаниями в области конструирования, ― проектировать НКУ быстро и точно.

Национальная премия «ЦОДы.РФ» — ежегодный конкурс для профессионалов, работающих в российской отрасли центров обработки данных. Премия призвана выявить и поощрить специалистов и компании, которые вносят наибольший вклад в развитие и прогресс отрасли ЦОД в России, а также познакомить сообщество с наиболее успешными представителями рынка дата-центров и их проектами.

IEK GROUP была номинирована на премию и в 2025 году, и получение награды сейчас имеет особое значение: оно подтверждает стремление компании и ее способность достигать целей и создавать продукцию, получающую признание профессионального сообщества.