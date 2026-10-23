Правительство выделило более 2 млрд рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике

Свыше 2 млрд рублей будет направлено Краснодарскому краю в качестве софинансирования на продолжение реализации проекта по строительству комплекса очистных сооружений в Геленджике. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Создаваемые инженерные системы позволят очищать 50 тыс. кубометров сточных вод из жилых домов и с предприятий города каждые сутки. Это даст возможность качественно улучшить условия жизни горожан и отдыха туристов.

На сегодняшний день введён в эксплуатацию участок новых очистных сооружений на Тонком мысе производительностью 30 тыс. кубометров в сутки, завершено строительство всех 48 км канализационных коллекторов и 4,6 км сетей технического водоснабжения. Также ведутся пусконаладочные работы по реконструкции шести и строительству двух канализационных насосных станций.

Мероприятия реализуются по поручению Президента. В 2018–2025 годах на эти цели из федерального бюджета было направлено около 10 млрд рублей. Вопрос о выделении финансирования в 2026 году был рассмотрен на заседании Правительства 22 октября.