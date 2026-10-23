«Росатом» завершил первый этап испытаний отечественного генераторного выключателя для электростанций большой мощности

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») успешно завершило первый этап испытаний экспериментального образца генераторного выключателя, разработанного совместно со Всероссийским электротехническим институтом «Росатома».

Параметры генераторного выключателя соответствуют самым высоким требованиям, установленным для энергоблоков атомных станций большой мощности (выключатель выдерживает непрерывную работу с током, сопоставимым по силе с ударом молнии).

Разработка имеет стратегическое значение для российской энергетики, так как напрямую влияет на надежную работу действующих энергоблоков и ввод в работу новых АЭС, а также тепло- и гидроэлектростанций. Генераторный выключатель является самым сложным коммутационным аппаратом во всей цепочке производства и потребления электроэнергии в энергетической системе страны. За всю более чем столетнюю историю создания выключателей переменного тока только двум зарубежным производителям удалось успешно реализовать разработку и серийное производство выключателей для мощных генераторов. Оборудование такого класса ранее не разрабатывалось и не тестировалось в России, поэтому кроме разработки самого продукта потребовалось создание соответствующей инфраструктуры в испытательных центрах. Для прохождения первого этапа специалисты Всероссийского электротехнического института «Росатома» и АО «Россети Научно-технический центр» разработали новые стенды и впервые провели такой комплекс испытаний. В рамках финального этапа образец должен выдержать воздействие сверхтоков и продемонстрировать возможность включения и отключения токов короткого замыкания, то есть способность защитить генератор и главный трансформатор электростанции от повреждений.

«Генераторный выключатель является критически важным элементом энергоблока и одним из наиболее сложных изделий современной электротехники. Он должен длительно проводить ток в десятки тысяч ампер, выдерживать экстремальные тепловые и электродинамические воздействия и надежно работать в составе схемы выдачи мощности атомной станции. До этого момента только две зарубежные компании были способны создавать такое оборудование, собственная разработка позволит исключить зависимость и обеспечить реализацию новых проектов в атомной и других видах энергетики. Положительное завершение первого этапа испытаний подтверждает правильность принятых технических решений и высочайшую компетентность наших инженеров», – отметил генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.

На АЭС генераторный выключатель устанавливается между генератором электростанции и повышающим блочным трансформатором. Он обеспечивает коммутацию энергоблока, отключение генератора от энергосистемы, локализацию повреждений и защиту основного электротехнического оборудования.

Команда проекта на ряду с классическими наработками внедряет новые идеи, используя опыт эксплуатации и поддержку АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Атомэнергопроект», чтобы конечный продукт удовлетворял актуальным потребностям энергетиков и соответствовал современным стандартам.

Дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом» («АСУ ТП и электротехника», управляющая компания – АО «Росатом Автоматизированные системы управления», «РАСУ») объединяет отраслевые компетенции в области промышленной автоматизации, приборостроения и электротехники, формируя технологическую основу управления объектами ядерной энергетики и промышленности. Дивизион выступает комплектным поставщиком систем управления, контроля и распределения энергии для АЭС на всех этапах жизненного цикла десятков действующих и строящихся энергоблоков в России и за рубежом, а также промышленных предприятий, солнечных и ветроэлектростанций. В состав дивизиона входят: научный институт с собственным производством; компания-изготовитель радиоизотопных приборов; а также лидер рынка преобразовательной техники и электрозарядной инфраструктуры.