«Россети Юг» построили более четырех километров сетей наружного освещения в Кавказском районе Кубани

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» построили 4,3 км новых линий наружного освещения и установили 76 энергоэффективных светильников в пяти населенных пунктах Кавказского района Краснодарского края.

Новые линии наружного освещения появились в станицах Темижбекской и Кавказской, хуторе Внуковском, поселках имени М. Горького и Октябрьском Кавказского района. Заказчиками выступили администрации сельских поселений.

Наибольший объем работ по расширению сети уличного освещения выполнен в станице Кавказской. Энергетики протянули 1,6 км изолированных проводов на линиях электропередачи и установили более 25 энергосберегающих светильников на двух улицах.

Дополнительно до конца года планируется проложить еще 3,9 км сетей уличного освещения и смонтировать 57 светильников по договорам с местными органами власти. Работы по строительству и модернизации наружного освещения пройдут на четырех улицах в станице Казанской, еще на двух улицах станицы Кавказской одноименного района, а также в станице Попутной Отрадненского района.

Модернизация системы уличного освещения будет способствовать повышению уровня безопасности для водителей и пешеходов на участках дорожной и жилой инфраструктуры в тёмное время суток.