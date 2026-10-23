«Россети» обеспечили мощностью развитие одного из крупнейших агропроизводителей Тамбовской области

«Россети Центр» завершили технологическое присоединение к сети нового цеха Токаревской птицефабрики. Для реализации одного из приоритетных агропромышленных проектов Тамбовской области энергетики обеспечили потребителя 2,65 МВт электрической мощности.



Новый цех расширит возможности предприятия для формирования полного цикла производства: от изготовления комбикормов и выращивания птицы до переработки мяса, хранения и реализации готовой продукции. Здесь будут ежедневно выпускать до 750 тонн соевого жмыха, создадут не менее 135 рабочих мест. Для бесперебойной работы объекта специалисты «Россети Центр» реконструировали действующую линию электропередачи, построили новый участок ЛЭП, смонтировали интеллектуальные реклоузеры для локализации технологических нарушений, установили пункты учета электроэнергии.



Тамбовская область традиционно является одним из ведущих агропромышленных регионов страны и к 2030 году планирует увеличить выпуск продукции АПК на 25% к уровню 2021 года. Группа «Россети» активно участвует в развитии сельхозпроизводителей на всей территории присутствия. Так, в 2026 году «Россети Центр» обеспечили электроснабжение новой станции орошения, зерносушильного комплекса и целого ряда фермерских хозяйств в Тамбовской области.