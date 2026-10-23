Нас связывает больше, чем кабель: RusCable.Ru и ЭЛКАТ открывают «Почту поздравлений» ко Дню кабельщика

Ко Дню работника кабельной промышленности RusCable.Ru запускает «Почту поздравлений» при поддержке партнера проекта — компании ЭЛКАТ. На специальной странице можно выбрать открытку, добавить собственное пожелание, скачать готовое изображение и отправить его коллеге, партнеру, наставнику или другу.

«Нас связывает больше, чем кабель» — главная идея праздничного проекта. За деловыми отношениями в отрасли стоят годы совместной работы, профессиональное доверие, общие задачи и личные истории. День кабельщика дает возможность вспомнить об этих связях и сказать несколько теплых слов людям, с которыми мы работаем. Чтобы подготовить поздравление, достаточно выбрать готовую открытку и дополнить ее своим текстом. Получившееся изображение можно сохранить на телефон или компьютер и самостоятельно отправить адресату в мессенджере, социальной сети или по электронной почте.

Открыть «Почту поздравлений» и подготовить открытку

Вместе с ЭЛКАТ мы приглашаем поздравить тех, кто помог освоить профессию, поддержал в сложный момент, участвовал в запуске производства или стал надежным партнером. Поводом для открытки может стать и простое человеческое «спасибо», которое в ежедневной работе часто остается невысказанным. Масштаб этого профессионального сообщества впечатляет. По оценке Ассоциации «Электрокабель», опубликованной к празднику в октябре 2025 года, российская кабельная промышленность объединяет более 300 действующих кабельных заводов и более 120 тысяч человек. Это операторы производственных линий, волочильщики, изолировщики, технологи, конструкторы, испытатели, специалисты по качеству и другие сотрудники, обеспечивающие работу предприятий. Профессиональное окружение отрасли еще шире: поставщики металлов, полимеров и оборудования, научные организации, дистрибьюторы, проектировщики и заказчики. Поэтому 25 октября поздравления давно выходят за пределы заводских проходных.





История праздника

У Дня кабельщика интересная особенность: историческая дата, к которой он приурочен, и время учреждения самого праздника разделены более чем столетием.

25 октября 1879 года Карл Сименс получил свидетельство, разрешавшее производство изолированной проволоки и телеграфных кабелей на построенном в Санкт-Петербурге заводе компании «Сименс и Гальске» — будущем «Севкабеле». Обычный для промышленного предприятия разрешительный документ со временем приобрел значение для целой отрасли: именно с этим событием связана выбранная праздничная дата. В 2026 году со дня выдачи свидетельства исполняется 147 лет. При этом история отечественного кабеля началась раньше. Еще в 1812 году Павел Шиллинг проводил на Неве опыты с изолированными проводниками. Дальнейшее развитие электротехники требовало решать задачи, знакомые кабельщикам и сегодня: обеспечить надежность изоляции, защитить проводник от воды, сохранить работоспособность линии в сложных условиях.

Впоследствии эти задачи приобретали жизненно важное значение. В годы Великой Отечественной войны кабельщики обеспечивали связь и энергоснабжение фронта и тыла. Один из самых известных примеров — проложенный в 1942 году по дну Ладожского озера силовой «Кабель жизни», по которому электроэнергия поступала в блокадный Ленинград. Так в истории отрасли появились линии, значение которых измерялось человеческими жизнями. Сам ежегодный профессиональный праздник оформился значительно позже. В октябре 2007 года 48-е Общее собрание членов Ассоциации «Электрокабель» приняло решение проводить День работника кабельной промышленности ежегодно 25 октября, начиная с 2008 года. Таким образом, общую праздничную традицию закрепило само профессиональное сообщество.

Вопрос государственного признания праздника также поднимался. В октябре 2023 года президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков предложил систематизировать профессиональные праздники с участием отраслевых объединений и придать им официальный статус. В своем выступлении он отдельно обратил внимание на то, что кабельщики ежегодно отмечают 25 октября, хотя государственного решения об установлении этой даты нет. По состоянию на октябрь 2026 года День работника кабельной промышленности продолжает отмечаться как неофициальный профессиональный праздник.

За годы празднования у отрасли сложились собственные традиции. К 25 октября приурочивают торжественные собрания, вручение почетных грамот и отраслевых знаков, встречи с ветеранами. Это возможность назвать людей, чья повседневная работа редко попадает в новости, хотя именно от нее зависят качество продукции, выполнение заказов и передача профессионального опыта. Например, накануне праздника в 2025 году награды Ассоциации «Электрокабель» получили 62 сотрудника шести предприятий ГК «Москабельмет», включая трех представителей ЭЛКАТ. Вместе с награждением состоялось открытие выставки картин, написанных художниками на территории предприятия: кабельное производство стало темой художественного высказывания.

Другой формат — знакомство семей с производством. Богословский кабельный завод в преддверии Дня кабельщика в 2025 году открыл двери для близких своих сотрудников. Такие встречи позволяют увидеть, где работают родные, познакомиться с их коллегами и понять, сколько знаний и ответственности стоит за готовой продукцией. В этих традициях проявляется характер кабельной промышленности: уважение к мастерству, преемственность и способность сохранять отношения на десятилетия. Праздник объединяет людей разных предприятий, специальностей и поколений.

«Почта поздравлений» RusCable.Ru и ЭЛКАТ продолжает эту традицию в цифровом формате. Открытка может преодолеть расстояние между городами и предприятиями, напомнить о совместной работе, возобновить общение или просто сделать чей-то день приятнее.

Выберите открытку, добавьте свои слова и поздравьте человека, с которым вас связывает больше, чем кабель.

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Партнер проекта — ЭЛКАТ