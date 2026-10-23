Проект реорганизации бывшей промзоны «Южный порт» победил на Всероссийском конкурсе

Проект комплексного развития 39,7 гектара территории бывшей промзоны «Южный порт» в районе Печатники занял первое место на I Всероссийском конкурсе проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект реорганизации территории бывшей промзоны «Южный порт» победил в номинации «Лучший проект КРТ нежилой застройки и редевелопмента» на I Всероссийском конкурсе проектов КРТ.

«Редевелопмент площадки в бывшей промзоне “Южный порт” предусматривает формирование здесь нового района, где построят около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Рядом с жилыми домами создадут офисно-деловой кластер и культурный центр, возведут современные школы и детские сады. Появится благоустроенная набережная протяженностью 2,5 километра с причалами, променадом, зонами ретейла и отдыха у воды. Награда подтверждает высокий уровень проекта и его признание профессиональным сообществом. Среди важных достоинств и преимуществ – грамотная организация и зонирование пространства, насыщенная инфраструктура, привлекательный архитектурный облик зданий и их гармоничная интеграция в окружающий ландшафт у Москвы-реки», – рассказал Владимир Ефимов.

Среди представленных на конкурс был также отмечен первый реализованный в Москве проект комплексного развития территории участка бывшей промзоны «Октябрьское Поле», где почти на шести гектарах земли появился самодостаточный привлекательный городской квартал.

Церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия» 22 октября в рамках Отраслевого дня Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Родина – это служение. Качественное жилье и транспортная инфраструктура». В нем приняли участие более тысячи делегатов из 65 регионов страны, в числе которых были представители органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления, а также 75 девелоперских компаний и операторов КРТ.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.